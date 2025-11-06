Estos trabajadores del ISSSTE recibirán vales de despensa y este el monto confirmado

Se ha confirmado una buena noticia para los trabajadores de base del sector público federal ya que el gobierno, en conjunto con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE),han acordado la entrega de vales de despensa.

¿De cuánto es el valor de los vales para trabajadores del ISSSTE?

Lo que se ha confirmado es que los vales de despensa tendrán un valor de14 900 pesos para empleados activos del ISSSTE, como parte de los apoyos de fin de año.

Sin dudas esto se da en un momento clave ya que se aproxima la temporada decembrina por lo que se verá reforzado el poder adquisitivo de los trabajadores de trabajan para el Estado.

¿Quiénes recibirán estos vales de despensa?

Cabe destacar que este beneficio está dirigido a los trabajadores en activo del Gobierno Federal, afiliados a la FSTSE, que laboren en dependencias y entidades bajo el ámbito del ISSSTE. No aplica para jubilados ni pensionados, ya que se trata de una prestación para la base laboral activa.

Como mencionamos anteriormente el monto acordado es de aproximadamente de 14.900 pesos mexicanos, en vales de despensa entregados en una sola exhibición.

La entrega de los vales de despensa está programada parala primera quincena de noviembre de 2025.Así también se ha señalado que el pago será en una sola exhibición a partir de diciembre del 2025, dependiendo de la dependencia federal. Ante esto es importante la verificación del beneficiario.

Cabe destacar que es importante que los beneficiarios verifiquen su recibo de nómina o el aviso interno de su dependencia para confirmar la fecha exacta del depósito, ya que puede variar según la institución, pero en general estará antes de que concluya noviembre o al comienzo del último mes del año.

Sin dudas este es un gran apoyo para los trabajadores del ISSSTE, debido a que aportan en el plano económico para afrontar los gastos que se aproximan en las fechas decembrinas.

