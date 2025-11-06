Dile adiós a las clásicas lucecitas de Navidad, esta es la nueva tendencia

Cada vez falta menos para la Navidad y Año Nuevo por lo que ya los comercios comienzan a mostrar las distintas opciones de productos de decoración para el hogar. Sin embargo, son algunas tendencias las que harán que los ciudadanos definan de qué manera iluminarán estas celebraciones tan especiales.

¡Esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó tortas de bacalao! [VIDEO] Con el delicioso recalentado de la celebración de una noche anterior, esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó exquisitas tortas de bacalao.

Las tradicionales figuras y luces que se utilizan en los árboles de Navidad y en distintos rincones del hogar parecen comenzar a despedirse. Es que las nuevas tendencias inician su injerencia en las decisiones de los ciudadanos que adoran modernizarse y sorprender a sus seres queridos.

¿Adiós a las clásicas lucecitas de Navidad?

Las nuevas tendencias de decoración no solo se centran en elementos como las bolas brillantes y las estrellas del árbol navideño, sino que también ponen el foco en la iluminación. Las clásicas lucecitas navideñas parecen tener los días contados ya que poco a poco se van imponiendo otros métodos.

Mientras muchos han mutado de ciertas luces por las de led y aquellas que funcionan con pequeñas baterías, otros están mirando con mucha atención tendencias que mezclan la nostalgia de los años 80 con tintes de propuestas más contemporáneas.

¿Cuál es la nueva tendencia de luces para esta Navidad?

De acuerdo con sitios especializados en decoración de ambientes y lo que muestran las nuevas tendencias en redes sociales, la Navidad 2025 tendrá en muchos hogares una propuesta de iluminación que le da paso a los colores vibrantes. Esto quiere decir que las clásicas lucecitas son reemplazadas por luces de neón.

Los colores fluorescentes y vibrantes evocan a los años 80, pero suman la tecnología contemporánea. Además, muchos emplean árboles con diseños coloridos al igual que los adornos que se emplea en este. Esta tendencia está enfocada en el color, en reflejar un espíritu navideño vibrante, con aportes metálicos y mucho brillo. Sin lugar a dudas, algunos hogares lograrán lucir resplandecientes en las celebraciones que se avecinan.