Danna apoyó a Yeri Mua en el difícil momento que atraviesa

Yeri Mua es una influencer muy famosa pero en los últimos días ha generado preocupación ya que ha denunciado que su hermano y ella están siendo víctimas de amenazas de muerte. Así es que Danna ha decidido darle su mensaje de apoyo.

La influencer reveló que las amenazas alcanzan a su familia e inclusive a su hermano que nació en Estados Unidos. “Mi vida no es la única en peligro, también la de mi hermano y la de toda mi familia”, expresó la joven.

¿Cómo fue el mensaje de apoyo de Danna a Yeri Mua?

Afortunadamente Yeri Mua no se encuentra sola en este momento y Danna lo ha hecho ver con un mensaje de apoyo. Lo que dijo fue:

“Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”.

Con un mensaje corto pero muy significativo ya que es un gran apoyo para un momento tan difícil.Esto se dio en el marco de las preguntas para los medios de comunicación que la esperaban para saber su opinión sobre Yeri Mua.

Yeri Mua y su familia recibieron amenazas de muerte de la F.E.S., grupo ligado a Lonche de Huevito.

Luego del mensaje de apoyo de parte de Danna para Yeri Mua en su momento más difícil, los fans aplauden sus palabras. Así es que manifiestan que la influencer no se encuentra sola.

“Gracias Danna por tus palabras para Yeri Mua”, “si mucha luz es lo que necesita que se le envía a Yeri Mua”, son algunos de los comentarios que se pueden ver de los fans para Danna tras su mensaje de apoyo.

¿Qué dice Lonche de Huevito al respecto?

Lonche de Huevito ha negado tener responsabilidad en los mensajes intimidantes que ha recibido Yeri Mua pero sus declaraciones encendieron la polémica. A esto la influencer respondió que las amenazas contra un menor estadounidense tienen un peso legal mayor y advirtió que no se quedará callada.

