Luego del escándalo en el concierto de Codplay, Kristin Cabot se divorcia de su marido

Kristin Cabot vio cómo su vida daba un cambio radical luego de que la cámara de besos utilizada en el concierto de Coldplay la captara junto a su amante, Andy Byron. El hombre se desempeñaba como CEO de la empresa Astronomer. El escándalo se volvió mundial y por ende derivó en el divorcio.

Un medio británico fue quien dio a conocer la noticia de que la experta en Recursos Humanos, está afrontando el divorcio con su mario, Andrew Cabot. La solicitud del mismo fue presentada el 13 de agosto en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos.

¿Está confirmado el divorcio de Kristin Cabot?

De acuerdo a lo que manifiesta el Daily Mail, la exesposa de Andrew cabot, identificada como Julia, manifestó que el hombre le envió mensajes cuando se dio a conocer la infidelidad de Kristin Cabot con Andy Byron. En uno de los mensajes manifestó que “no tiene nada que ver conmigo”; por ende, esto dejó entrever la separación y el divorcio.

Además Julia manifestó que Cabot es “desagradable” y “sólo le importa el dinero”, de modo que consideró que el escándalo por la infidelidad de Kristin Cabot no lo lastimó, pero sí le habría dado en el ego porque lo dejó en vergüenza a nivel mundial.

¿Qué ocurrió entre Kristin Cabot y Andy Byron?

El 16 de julio Kristin Cabot y Andy Byron protagonizaron uno de los momentos más comentados del año. Lo que ocurrió fue que quedaron expuestos por la cámara de besos siendo infieles durante el concierto

que Coldplay ofreció en Boston, Estados Unidos.

Por supuesto la noticia se hizo viral a nivel mundial y fueron saliendo detalles a la luz. Ambos eran compañeros de trabajo en Astronomer y tenían cargos de liderazgo.

Ante lo sucedido es que la empresa desaprobó la actuación de los dos y por ende el CEO abandonó su trabajo luego de que fuera dado de baja.