Esto dice la psicología de las personas que tienen la letra fea: el sorprendente rasgo que no esperabas

¿Te ha pasado que alguien revisa tus apuntes y comenta: “¡Qué fea letra tienes!”? Seguramente sí. Y quizá también, en algún momento, intentaste mejorarla sin mucho éxito. Lo interesante es que, según la psicología, esta característica podría decir más de ti de lo que imaginas... y para bien. Aunque suene extraño, tener una letra poco legible podría ser una señal sorprendente: inteligencia. Te contamos por qué.

¿Qué dice la letra fea de una persona sobre su personalidad?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale, publicado en The American Journal of Psychology, analizó los cuadernos de estudiantes con diferentes niveles de inteligencia.

Canva ¿Qué revela de ti el tener la letra fea, según la psicología?

¿Qué encontraron? Quienes tenían una “letra fea” o poco legible solían destacar en áreas de pensamiento abstracto, resolución de problemas y razonamiento lógico. O sea: eran más inteligentes que el promedio.

¿Por qué se relaciona la letra fea con la inteligencia?

La explicación es sencilla y muy reveladora: el cerebro de estas personas va tan rápido que sus manos no alcanzan a seguir el ritmo, según explicaron.

Es decir, procesan ideas, analizan datos y generan conclusiones antes de que sus dedos puedan organizarlas en un renglón bonito. Por eso no se preocupan por embellecer cada trazo, sino por aterrizar la idea lo más rápido posible.

El profesor Arnold L. Gesell, uno de los investigadores del estudio, explicó que los niños con letra desprolija no solo tenían buen rendimiento escolar, sino que además mostraban una agilidad mental notable. Para ellos, el contenido importaba más que la forma.

¿Qué más dice la psicología sobre personas que escriben feo?

Además de tener una mente veloz, las personas con letra fea suelen ser intuitivas, creativas y muy enfocadas. Pueden parecer distraídas o “desorganizadas” desde fuera, pero por dentro llevan una estructura de pensamiento que no necesita ser bonita para ser brillante.

Canva La letra fea tiene una explicación psicológica

Así que ya lo sabes: si te acomplejaba tu caligrafía, deja de preocuparte. No estás haciendo nada mal. Al contrario, puede que tu forma de escribir sea solo una pista más de lo mucho que tienes en la cabeza.