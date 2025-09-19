Las 7 comidas que puedes hacer con las tortillas que te sobraron: recetas fáciles y deliciosas

En casi todas las casas mexicanas hay tortillas de más al final del día. Tirarlas no debería ser opción, porque con ellas se pueden preparar recetas de comidas rápidas, llenadoras y, sobre todo, deliciosas.

La cocina tradicional mexicana ha aprovechado desde siempre este ingrediente, como señala la Secretaría de Agricultura, que reconoce a la tortilla como uno de los pilares de nuestra alimentación.

Si te quedaron tortillas del desayuno o la comida, aquí tienes siete ideas fáciles para darles nueva vida.

¿Qué comidas se pueden hacer con tortillas sobrantes?

Lo mejor de la tortilla es que se adapta a todo: desde botanas hasta guisos completos. Aquí algunas opciones que no fallan:



Chilaquiles: Clásico entre clásicos. Corta las tortillas en triángulos, fríelas y báñalas en salsa verde o roja. Corona con crema, queso y cebolla. Enchiladas: Suaves o fritas, rellenas de pollo o queso, con salsa al gusto. Una forma sencilla de transformar tortillas en un plato fuerte. Sopa de tortilla: Las tiras doradas de tortilla son la base de esta receta. Acompáñala con caldo de jitomate, chile pasilla, aguacate y queso fresco. ¡Mmmh, una delicia 100% casera y fácil de preparar! Tacos dorados: Rellena las tortillas con papa, pollo o frijoles, dóblalas y fríelas hasta que queden crujientes. Sirve con lechuga, crema y salsa. Migas: Un desayuno rendidor: fríe las tortillas en trozos y mézclalas con huevo batido, jitomate y chile. Tostadas: Fritas o al horno, las tostadas se convierten en la base perfecta para frijoles, pollo deshebrado o hasta mariscos. Cazuela de tortilla: En un refractario coloca capas de tortilla, pollo, salsa y queso. Hornea y tendrás un platillo estilo lasaña, pero con sabor mexicano, tipo pastel Azteca.

Canva Los tacos dorados son una muy buena opción para preparar comidas con tortillas

¿Por qué conviene reutilizar las tortillas?

Además de evitar el desperdicio, reutilizar tortillas es práctico y económico. Cada receta aprovecha un alimento que ya está en casa y lo transforma en algo nuevo. Como explican en la Secretaría de Agricultura, la tortilla es versátil, nutritiva y sigue siendo protagonista en la mesa mexicana.