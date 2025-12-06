¡Un respiro! Por primera vez, Eleazar Gómez y Alfredo Adame DESCANSAN de la nominación en La Granja VIP

Eleazar Gómez y Alfredo Adame no podrían estar más contentos: ¡por primera vez, ambos integrantes del Team Muro de La Granja VIP llegarán a la Gala del domingo sin estar en la zona de riesgo!

¡Ya era hora! Desde la semana 1 de la competencia, el nombre de Eleazar Gómez se hizo recurrente en la placa de nominados de La Granja VIP y poco después lo alcanzó Alfredo Adame: en total, ambas celebridades se consolidaron como los granjeros que más veces han estado en la placa del reality.

Sin embargo, para esta semana 8 esta tendencia por fin dejó de atormentar al llamado Team Muro: es cierto que Alfredo Adame estuvo nominado algunos días debido a la gran cantidad de votos en su contra en la Asamblea, pero este 05 de diciembre Kim Shantal lo salvó y, en lugar de eso, subió a la zona de riesgo a Sergio Mayer Mori.

Ya en la carnita asada que la producción organizó para consentir a los granjeros que llegaron a la semana 8 de la competencia , Eleazar Gómez no dejó de mostrarse contento por este giro en el juego... ¡es la primera vez que disfruta junto con Alfredo Adame de la tranquilidad!

"¿Qué se siente al fin estar descansando de la placa ustedes dos?", le preguntó Sergio Mayer Mori a Eleazar en cierta parte de la fiesta semanal: "¡Wey, se siente maravilloso, la verdad es que se siente bastante cool, por fin descansamos!", celebró el actor.

A pesar de las críticas, Eleazar Gómez y Alfredo Adame, conocidos como el "Batman y Robin" de La Granja VIP, lograron conquistar el cariño del público y armar una estrategia sólida que tal vez les permita llegar a la final del reality: ¡mucha suerte para ambos!

