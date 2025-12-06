Ni lo imaginabas: estas son las horas libres que realmente necesitas para ser feliz.

A menudo soñamos con tener muchas horas libres, sin obligaciones ni responsabilidades, pero la ciencia ha encontrado un equilibrio exacto. Existe una cantidad de tiempo personal que nos permite disfrutar del día sin sentirnos abrumados ni carentes de actividades significativas.

Un estudio publicado por Psychology Today, basado en encuestas de Sharif, Mogilner y Hershfield (2021) a decenas de miles de personas, analizó cómo los momentos de descanso influyen en la felicidad y el bienestar. Los investigadores identificaron aspectos clave sobre la cantidad ideal de ocio y cómo combinarlo con las responsabilidades diarias para mantener la satisfacción personal.

Fuente: Canva Ni menos de dos horas, ni más de cinco: la cantidad de horas libres debe generar un equilibrio justo.

Los resultados mostraron que disponer de menos de dos horas de tiempo personal al día aumenta el estrés y disminuye la sensación de control sobre la propia vida, afectando directamente la felicidad. Por otro lado, más de cinco horas de ocio diario también puede resultar contraproducente: el exceso de descanso constante genera aburrimiento y reduce la percepción de productividad.

Además, la forma en que usamos ese tiempo marca la diferencia: realizar actividades sociales, creativas o productivas —como practicar deporte, compartir con amigos o involucrarse en algún hobby— no solo mantiene la satisfacción, sino que incluso puede incrementarla.

¿Cómo aprovechar el tiempo libre?

Aprovechar los momentos de descanso depende de nuestros gustos y preferencias. Cada persona puede elegir lo que le resulte placentero, ya sea leer, hacer deporte, pintar o explorar nuevos hobbies. Lo importante es que estas actividades nos permitan relajarnos y disfrutar, sin generar estrés adicional. Según Psico Partner, el tiempo personal debe recargarnos, no convertirse en otra obligación más.

Fuente: Canva Cuando se aprovechan correctamente las horas libres, generan múltiples beneficios para la salud física y mental.

Cuando se utiliza de forma adecuada, el tiempo libre aporta múltiples beneficios a la salud física y mental. Entre ellos destacan:

