Arruina tu look y envejece tus manos: este es el tono de uñas que jamás deberías usar en este 2026
El esmaltado realza la belleza de tus manos y aporta un toque de estilo, pero elegir colores inadecuados puede restar armonía y afectar la estética de tu estilo personal.
Un pequeño mimo en las manos puede levantar el ánimo y mejorar la autoestima, pero no todos los colores favorecen igual. Elegir mal el tono puede opacar el efecto positivo del esmaltado, así que es importante saber cuáles conviene evitar.
Mujer Hoy señala que el azul intenso, aunque esté de moda, tiende a destacar venas, manchas e irregularidades de la piel, por lo que es mejor usarlo con moderación o combinarlo con tonos más claros. También conviene tener cuidado con grises muy oscuros y negros profundos, que pueden restar luminosidad y frescura a las manos.
Para no equivocarse, es recomendable evitar colores estridentes, como neones, brillos excesivos y tonos extremadamente fríos. Además de captar toda la atención, requieren mayor cuidado: cualquier desperfecto, como pintura que se salta o manchas, se vuelve más visible, pues la mirada se dirige directamente a las manos.
¿Cómo proteger el esmalte de tus uñas?
Para que el color se mantenga impecable por más tiempo, conviene preparar bien la superficie: limpiar y limar las uñas antes de aplicar cualquier tono. Además, una capa base ayuda a prevenir manchas y a que el esmalte se fije mejor, prolongando su duración.
Igualmente, es fundamental resguardar las manos de la humedad y los productos agresivos, usando guantes al realizar tareas domésticas. Aplicar esmalte en capas finas, dejar que se seque correctamente y renovar con top coat de vez en cuando mantiene el brillo y evita que se desgaste rápidamente.
¿Cómo mantener las manos rejuvenecidas?
Cuidar la juventud de las manos no depende únicamente del esmalte ya que requieren un cuidado constante para proteger la piel del envejecimiento y del desgaste diario. Según El País hay cinco hábitos clave para mantenerlas saludables.
- Hidratación constante: Aplicar crema varias veces al día, especialmente después de lavarlas, ayuda a reponer la humedad que se pierde con el agua y el jabón. Esto mantiene la piel suave, flexible y previene la aparición de arrugas o líneas finas.
- Protección solar: La exposición al sol no solo puede causar manchas, sino que también acelera el envejecimiento de la piel. Usar protector solar en las manos ayuda a mantenerlas con un tono uniforme y previene daños prematuros.
- Exfoliación semanal: Al realizar una exfoliación suave una vez por semana, eliminamos células muertas y residuos de piel seca. Esto mejora la textura, suaviza la piel y permite que las cremas y tratamientos se absorban mejor.
- Cuidado de uñas y cutículas: Mantener las uñas limpias y cortas evita que se rompan o se infecten. Hidratar las cutículas evita resequedad y da un aspecto más cuidado y saludable a las manos en general.
- Guantes en tareas domésticas: El contacto frecuente con agua caliente, detergentes y químicos puede resecar y dañar la piel. Usar guantes protege las manos, mantiene la hidratación y evita que se vuelvan ásperas o irritadas.