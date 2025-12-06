Arruina tu look y envejece tus manos: este es el tono de uñas que jamás deberías usar en este 2026.

Un pequeño mimo en las manos puede levantar el ánimo y mejorar la autoestima, pero no todos los colores favorecen igual. Elegir mal el tono puede opacar el efecto positivo del esmaltado, así que es importante saber cuáles conviene evitar.

Mujer Hoy señala que el azul intenso, aunque esté de moda, tiende a destacar venas, manchas e irregularidades de la piel, por lo que es mejor usarlo con moderación o combinarlo con tonos más claros. También conviene tener cuidado con grises muy oscuros y negros profundos, que pueden restar luminosidad y frescura a las manos.

Fuente: Canva El azul intenso puede ser uno de los colores menos favorecedores para las uñas porque resalta las imperfecciones.

Para no equivocarse, es recomendable evitar colores estridentes, como neones, brillos excesivos y tonos extremadamente fríos. Además de captar toda la atención, requieren mayor cuidado: cualquier desperfecto, como pintura que se salta o manchas, se vuelve más visible, pues la mirada se dirige directamente a las manos.

¿Cómo proteger el esmalte de tus uñas?

Para que el color se mantenga impecable por más tiempo, conviene preparar bien la superficie: limpiar y limar las uñas antes de aplicar cualquier tono. Además, una capa base ayuda a prevenir manchas y a que el esmalte se fije mejor, prolongando su duración.

Fuente: Canva No todo son los colores: también importa cuidar el esmalte e hidratar para que las manos luzcan bien.

Igualmente, es fundamental resguardar las manos de la humedad y los productos agresivos, usando guantes al realizar tareas domésticas. Aplicar esmalte en capas finas, dejar que se seque correctamente y renovar con top coat de vez en cuando mantiene el brillo y evita que se desgaste rápidamente.

¿Cómo mantener las manos rejuvenecidas?

Cuidar la juventud de las manos no depende únicamente del esmalte ya que requieren un cuidado constante para proteger la piel del envejecimiento y del desgaste diario. Según El País hay cinco hábitos clave para mantenerlas saludables.

