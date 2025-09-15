5 platillos de la gastronomía mexicana que debes probar una vez en la vida

La gastronomía mexicana es una de las más queridas y aplaudidas a nivel internacional, incluso es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sus sabores, técnicas y combinaciones hacen que cada platillo se convierta en algo espectacular.

Es muy cierto que esta se distingue por su riqueza, tradición y gran variedad de platillos. Entre ellos tenemos guisados típicos como los tamales o tacos; aunque existen otro tipo de preparaciones exóticas que son tan especiales, que los expertos consideran que se deben probar por lo menos en alguna ocasión en la vida.

¿Qué platillos debes probar por lo menos una vez en la vida?

Uno de estos es el mole, el cual es un platillo que representa a nuestro país y que ha pasado de generación en generación.

De acuerdo con los expertos, el mole puede tener hasta más de 30 ingredientes, entre chiles secos, especias, semillas, frutas y chocolate. Este es uno de los más ricos, pero también de los que más se lleva tiempo para preparar.

La moronga es otra preparación muy solicitada por las personas, consiste en un embutido elaborado con sangre de cerdo sazonada con especias, hierbas y arroz. Aunque su origen es europeo, fue adoptado y con el toque mexicano. Otro platillo, son los Huauzontles, una planta con tallos y ramificaciones que se preparan capeados con huevo y bañados en caldillo de jitomate. Algunos optan por prepararlos con queso o carne, pero eso ya depende del estilo de cada chef.

Los chapulines son un alimento lleno de sabor y tradición, es común ingerirlos con sal, ajo, chile y limón. Entre los platillos más comunes, se puede encontrar preparados como quesadillas, tacos o botana. Los escamoles, al igual que los chapulines son un platillo muy peculiar, por lo general se preparan con epazote y mantequilla, servidos en tacos o con guacamole, han sido populares por generaciones.

