Cuál es el mejor horario para cenar, según los expertos

Los alimentos son parte fundamental del día a día de las personas, por lo que algunas suelen ser muy estrictas con sus horarios, mientras que otras no tanto. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que esta situación puede influir en el bienestar general de la persona.

Algunos expertos en la materia, han asegurado que llevar un control en los horarios de alimentación puede ser muy beneficioso para la salud. Es Julia Zumpano, especialista en nutrición de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, quien detalló lo siguiente sobre el tema.

Nuestros horarios nos impiden cenar a una hora razonable. Nos deja revueltos para saber qué comer y qué podemos elegir sobre la marcha. En algunos casos, puede conducir a patrones de alimentación desordenada

¿Cuál es el mejor horario para cenar?

Por tal razón, es importante establecer horarios, principalmente para la cena, pues esto podría ayudar a disminuir en gran cantidad los riesgos de tener obesidad, diabetes tipo 2, y cáncer. Algunos expertos en nutrición, han asegurado que alimentarse dos horas antes de acostarse podría ayudar, esto dice la especialista de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos

Una cena más temprana da una buena cantidad de tiempo para digerir los alimentos y permite que el azúcar en la sangre suba y baje adecuadamente después de la cena

Además, se aseguró que las personas que cenan en un horario adecuado pueden tener un sueño más profundo y descansar mejor, siempre y cuando se haga de manera balanceada.

Y aunque muchos especialistas pueden recomendar cenar dos o cuatro horas antes de acostarse, es recomendable que también se consuman alimentos que no afecten en la digestión.

Finalmente, se recomendó que todas las personas establezcan horarios para su alimentación, tomando en cuenta que la cena debe de ser horas antes de acostarse o de dormir, pues de lo contrario podría afectar la salud de las personas.

