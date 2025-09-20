Exhiben supuesta infidelidad de Christian Nodal durante concierto: ¿quién es la mujer?

Se armó un gran revuelo en las redes sociales, luego de que una joven manifestara que Christian Nodal, no dejaba de mirarla durante su concierto en Morelia el 15 de septiembre.

La joven en cuestión, es la creadora de contenido identificada como Lay Marcamsa, que mediante un video dio detalles sobre cómo el cantante de música regional, habría volteado reiteradamente hacia el palco donde ella se encontraba.

¿Quién es la fan que aseguró que Christian Nodal le coqueteó?

En el video la joven comentó que Christian Nodal no dejaba de mirarla por lo que se despertaron muchas especulaciones y opiniones encontradas sobre su comportamiento.

Así es que en el video se la pudo escuchar decir que “Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”. También se pudo ver que no solo la miraba sino hacía que señas lanzaba besos e incluso le arrojó uno de los sombreros que usó durante el show.

“Gracias por el sombrero, Christian Nodal”, escribió en el pie de su video la joven. Luego hay un segundo video en el que Lay Marcamsa mostró que se había quedado con el sombrero.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Este accionar de Christian Nodal, fue interpretado de diversas maneras por los usuarios de las redes sociales. Por un lado se encuentran las que dicen que es un gesto simple de amabilidad hacía una fanática pero otros lo tomaron como un coqueteo.

“Ay, Christian, ¿por qué eres tan coqueto?”, escribió uno de los usuarios en los comentarios del video. Otro comentó: “Y Ángela estaba en el mismo escenario, no se le quita lo mujeriego”.

Sin embargo, hubo un comentario que fue el más llamativo, ya que la joven dijo, “Amiga, ya es tuyo, hicieron intercambio de miradas, háblale amiga nadie te va a criticar si te vas con él”.

Como era de esperarse, ni Nodal ni Aguilar han realizado declaraciones públicas sobre esta situación.