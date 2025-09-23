Si hay estas 2 señales en una boda, significa que la pareja se va a divorciar pronto, según experta

Una reconocida planificadora de bodas en Estados Unidos contó al medio Today que hay dos señales muy claras en una boda que, según su experiencia, suelen anticipar divorcios. Las bodas están llenas de momentos simbólicos que para la mayoría de los invitados pasan inadvertidos. Pero para quienes llevan años organizándolas, esos detalles dicen mucho de la relación.

¿Cuáles son las 2 señales en una boda que anticipan un divorcio?

La especialista señaló que, aunque cada pareja es distinta, estas dos situaciones se repiten en los matrimonios que no prosperan:



Aplastar el pastel en la cara

Durante la ceremonia del pastel, algunas parejas deciden lanzarse el bocado en la cara. Para la wedding planner, este gesto no es tan inocente. Explicó que, cuando no fue algo conversado antes y uno de los novios se incomoda, lo que realmente refleja es falta de respeto y poca comunicación. En su experiencia, todas las parejas que lo hicieron terminaron separadas. La presencia de un familiar entrometido

Otra señal de alerta es cuando un familiar —especialmente la madre de alguno de los novios— se mete demasiado en la organización. No es raro que los padres opinen, pero si la pareja no sabe poner límites, la dinámica se traslada al matrimonio. La experta señaló que esto suele derivar en problemas de límites y discusiones constantes.

Canva Un familiar metiche en la boda puede ser una de las señales señal de que una pareja se va a divorciar

¿Qué significan estas señales de divorcio para una pareja?

Aunque no garantizan que el matrimonio fracase, sí son pistas de dinámicas complicadas. La falta de comunicación y la incapacidad de poner límites son problemas que, si no se corrigen, pueden terminar desgastando la relación. Para la especialista, más allá de la fiesta, lo que importa es cómo enfrentan juntos esos momentos.

Canva Las señales dentro de una boda que nunca imaginaste de una pareja que se va a divorciar pronto

¿Cómo evitar que estas señales afecten el matrimonio?

La wedding planner recomendó hablar todo con anticipación y marcar límites claros desde el inicio. Si la pareja logra ponerse de acuerdo antes de la boda en temas tan simples como el pastel, seguramente también podrá hacerlo en los problemas cotidianos.

Y si saben frenar con respeto la intromisión de un familiar, estarán construyendo una base sólida para el futuro.