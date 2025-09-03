Con este secreto de la psicología podrías eliminar malos recuerdos de tu memoria: lo dicen expertos

Todos tenemos malos recuerdos que preferiríamos eliminar de nuestra mente o, por lo menos, que dejen de doler. La buena noticia es que la psicología y la neurociencia traen una pista sencilla y realista para bajarles el volumen, sin fórmulas mágicas ni discursos raros. En esta nota, te contamos cuál es el secreto para que los pensamientos negativos dejen de aparecer y así te puedas sentir más tranquilo. El truco está en hacer un ejercicio clave.

¿Cómo ayuda el ejercicio a eliminar malos recuerdos?

Investigadores que publicaron en Nature Neuroscience explican que el cerebro puede crear neuronas nuevas en el hipocampo, la zona que gestiona memoria y emoción. Ese proceso —neurogénesis— se activa con hábitos muy cotidianos.

Cuando ocurre después de una experiencia difícil, el recuerdo no desaparece, pero pierde intensidad emocional. En palabras simples: el cerebro reorganiza el archivo y deja de abrirlo con tanta carga.

¿Qué ejercicios sirven para eliminar malos recuerdos sin matarte en el gym?

No necesitas maratones ni récords. Funciona lo constante y posible. Solo debes:



Caminar rápido 25–30 minutos.

Trote suave o bicicleta ligera.

Saltos de cuerda o baile si te aburre lo anterior.

La clave es moverte casi diario. Ese ritmo estabiliza el ánimo, mejora el sueño y baja la ansiedad. Todo eso crea un terreno mental donde los recuerdos ya no invaden cada rato.

Canva Andar en bici es un excelente ejercicio para eliminar malos recuerdos, según expertos

Mini-rutina de arranque (realista): 5 min de calentamiento + 20 min a ritmo moderado + 5 min de enfriamiento. Al tercer día ya se siente el cambio en energía; en semanas, el recuerdo molesta menos.

¿Se pueden eliminar malos recuerdos por completo?

La idea de borrar los recuerdos al 100% no existe. Lo que sí se logra es quitarles el filo. Si sumas este hábito a terapia (reestructuración cognitiva, exposición gradual, EMDR), avanzas más rápido y con menos recaídas.

Canva Caminar también es un excelente ejercicio que ayuda a eliminar los malos recuerdos

¿Qué dicen los expertos sobre eliminar malos recuerdos con ciencia?

Psicólogos de la Universidad de Toronto y del Instituto Max Planck de Psiquiatría señalan que esta vía es prometedora para casos de estrés postraumático: moverse de forma constante impulsa neurogénesis y facilita que el cerebro recodifique memorias difíciles. La evidencia está creciendo; no es magia, es higiene mental sostenida.