Dónde venden el pan de muerto más rico y esponjoso en CDMX, según la IA

Desde los aromáticos hornos de Rosetta hasta las filas frente a Odette, la Ciudad de México (CDMX) vive cada octubre y noviembre con el dulce pulso del pan de muerto. Si tienes antojo de uno que sea realmente esponjoso, con sabor equilibrado a azahar y naranja, aquí te decimos cuáles son las panaderías que más destacan este año (basado en recopilaciones de expertos gourmets, reseñas actuales y la “voz” de la comunidad digital).

¿Dónde comprar pan de muerto esponjoso en CDMX en 2025?

Para seleccionar, la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT consideró:



Reseñas recientes (2023‑2025) en medios gastronómicos, blogs especializados y portales locales;

en medios gastronómicos, blogs especializados y portales locales; Popularidad y presencia en redes (colas, menciones, viralización);

(colas, menciones, viralización); Innovación en versiones (rellenos, panes negros, aromáticos);

(rellenos, panes negros, aromáticos); Consistencia en calidad reputada año tras año.

Con eso como filtro, estas panaderías emergen como las favoritas para conseguir un excelente pan de muerto en CDMX:

Canva ¿Cuál es el mejor pan de muerto que puedes encontrar en la CDMX?

1. Panadería Rosetta: Ubicación: Colima 179, Roma Norte (y otras sucursales)

Por qué destaca: usan masa madre, agua de azahar, rindes de pan de muerto tradicionales y también versiones innovadoras como la de cenizas de totomoxtle y amaranto.

Dato llamativo: en temporada producen entre 160 y 500 panes diarios.



2. Odette: Sucursales: Monte Líbano 915, Lomas de Chapultepe c y Plaza Popocatépetl 35, Condesa

Por qué destaca: versiones rellenas, propuestas llamativas, estética viral en redes sociales y largas filas cada temporada.

Precio estimado (2025): ~ $45 pesos para su versión rellena más comentada.



3. Bottega: Ubicación: Orizaba 39, Roma Norte

Por qué destaca: una panadería con reputación establecida que ofrece pan de muerto tradicional y variante con cobertura de chocolate semiamargo

Precio estimado: ~ $80 pesos por pieza tradicional. Pancracia: Ubicación: múltiples sucursales (incluye Roma)

Por qué destaca: pan de muerto muy tradicional hecho con masa madre, cubierta justa de azúcar, sabores delicados a naranja y especias; también versiones rellenas durante temporada.



4. Cinco y Dos: Ubicación: Río Nazas 45, Cuauhtémoc

Por qué destaca: panes mantequillosos con ingredientes clásicos y variantes con ajonjolí o amaranto.



5. Café Rutas de la Seda: Ubicación: Aurora 1, Del Carmen, Coyoacán (y otras)

Por qué destaca: combinan tradición con rellenos de vainilla, higo‑mezcal, matcha — opciones para quienes buscan algo distinto en esta temporada.



6. Panadería Saint: Ubicación: Gral. Benjamín Hill 146‑1, Hipódromo, Cuauhtémoc

Por qué destaca: tienden a mantener la receta clásica del pan de muerto, ideal si no te van los rellenos o propuestas exóticas.



7. Pastelería Suiza: Ubicación: Parque España 7, Roma Norte

Por qué destaca: tradición de décadas en CDMX; su versión rellena genera expectativa cada temporada, y los panes sencillos también mantienen su público.

¿Cómo saber si un pan de muerto es realmente bueno?

Según el portal de Marco Beteta y el análisis de panaderías como Rosetta en Eater, estos son los puntos clave para reconocer un pan de muerto de calidad:



Hora es esencial : compra temprano (idealmente entre 7 a.m. y 10 a.m.), cuando aún está fresco.

: compra temprano (idealmente entre 7 a.m. y 10 a.m.), cuando aún está fresco. Pruebas visuales y táctiles : busca masa aireada, cortes limpios y aroma perceptible.

: busca masa aireada, cortes limpios y aroma perceptible. Rellenos moderados : los mejores rellenos acompañan, no opacan el pan.

: los mejores rellenos acompañan, no opacan el pan. Prueba versiones tradicionales antes de exóticas : para calibrar el “ideal” esponjoso.

: para calibrar el “ideal” esponjoso. Pregunta por la técnica: algunas panaderías usan masa madre, otras química más rápida — eso influye en textura y sabor.