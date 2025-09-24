El secreto para que tus plantas sobrevivan todo el año (y no morir en el intento)

Uno de los errores más comunes es pensar que las plantas requieren el mismo cuidado durante todo el año. En realidad, el secreto está en conocer que sus necesidades cambian con la luz, la humedad del aire, la temperatura y el ritmo de crecimiento. Durante estaciones más frías o con menos luz, muchas especies entran en una fase de reposo, lo que significa que consumen menos agua y nutrientes.

Además, algunas prácticas malas —como regar como si fuera primavera, ubicarlas en lugares oscuros o ignorar señales de plaga— aceleran la muerte de las plantas. Por eso, a continuación te diremos cuál es el secreto para mantenerlas vivas todo el año, según expertos.

¿Cuál es el paso clave para mantenerlas vivas tus plantas?

Una de las máximas que recomiendan expertos jardineros y medios especializados es calibrar el riego no por calendario, sino según la humedad del sustrato.

En palabras de especialistas: “La frecuencia de riego y el agua necesaria las puedes consultar al momento de comprar tu planta, y procura mojarla en las primeras horas del día o al atardecer, evitando excederte”.

Canva Existe un secreto que los expertos comparten para cuidar tus plantas todo el año

De igual forma, durante épocas con menos luz natural, las plantas agradecen que se les coloque cerca de una ventana luminosa o que reciban luz artificial suplementaria.

El portal especializado Costa Farms apunta que “el lugar ideal debe tener buena luz, idealmente natural filtrada que entre por ventanas; cuando los días son oscuros, se puede complementar con luz artificial”. Esto podrías sumarlo a otros hábitos que debes seguir para que tu planta esté feliz.

7 hábitos esenciales que refuerzan la supervivencia de tus plantas

Aquí está la fórmula secreta que muchos jardineros exitosos repiten para que sus plantas sobrevivan todo el año:



Conocer la especie que tienes

Infórmate si es de sol o sombra, interior o exterior, ritmo de crecimiento, etc. Home Depot también lo recomienda como primer paso en sus guías de plantas. Medir la humedad antes de regar

Introduce un dedo 2‑3 cm en la tierra: si está seca, riega; si está húmeda, espera. Las plantas anuales requieren riego más frecuente en climas cálidos. Regar en horarios óptimos

Evita regar al mediodía bajo sol fuerte. Hazlo temprano en la mañana o por la tarde cuando el calor ha bajado. Poda y limpieza regular

Elimina hojas secas, flores marchitas y tallos viejos. Limpia el polvo con paño húmedo para que las hojas puedan absorber luz mejor. Roots Macaronesia recomienda hacer podas ligeras durante todo el año para estimular crecimiento. Control de plagas de forma natural

Usa jabón insecticida suave o una fuerte brisa de agua para eliminar pulgones o ácaros. Roots sugiere también frotar con algodón impregnado en alcohol para cochinillas. Fertilización moderada según temporada

Durante primavera y verano, aplica fertilizante balanceado, pero reduce o suspende fertilización en otoño-invierno para no forzar crecimiento innecesario. Rotación o cambio de lugar

Cambia la orientación o posición de tus plantas ligeramente

Canva El secreto para que tus plantas sobrevivan en cambio de estación, es la cantidad de luz

Apps que te ayudan a cuidar las plantas

Si eres de los que olvida cuándo regar o fertilizar, algunas aplicaciones emergentes pueden ayudarte. Por ejemplo, Plantaenvía alertas personalizadas de riego y fertilización y PictureThis ayuda a identificar enfermedades vegetales por fotos.