Pocos saben para qué sirve realmente el bicarbonato de sodio en el cuerpo: descúbralo

Lo ves como algo cotidiano, un botecito con un polvo de color blanco que llevas años teniendo en casa y que probablemente usas para limpiar frutas o quitar el mal olor del refri. Pero detrás de su apariencia simple, el bicarbonato de sodio tiene beneficios mucho más complejas —y desconocidos— dentro del cuerpo humano.

Sí, puede ayudarte si tienes acidez, pero también hay médicos que lo recetan en situaciones mucho más delicadas. Y no, no es una “receta de la abuela” ni un remedio milagroso: es una sustancia que, bien usada y bajo supervisión, puede marcar la diferencia en ciertas condiciones clínicas. A continuación te compartimos varios usos.

¿Qué pasa al cuerpo si tomo bicarbonato de sodio? Los médicos la recetan por esta razón

Algunos médicos recetan bicarbonato de sodio para aliviar el ardor estomacal. Según MedlinePlus, cuando alguien tiene reflujo, gastritis o indigestión por exceso de ácido, el bicarbonato neutraliza rápidamente esa acidez y da alivio. Pero no se queda ahí.

En personas con enfermedades renales o trastornos metabólicos, el bicarbonato se receta para regular el pH del cuerpo, sobre todo cuando hay demasiada acidez en la sangre o la orina.

Canva ¿Es bueno tomar agua con bicarbonato de sodio? Los expertos responden

Lo que hace es ayudar a mantener cierto equilibrio interno, algo que los riñones —cuando están dañados— ya no pueden hacer solos. Esto lo explica claramente la fuente médica MedlinePlus en su portal.

¿El bicarbonato de sodio ayuda realmente al rendimiento físico?

Un estudio reciente citado por CNN encontró que algunas personas que tomaron bicarbonato antes de hacer ejercicio lograron entrenar por más tiempo y con menos fatiga muscular.

¿La razón? Durante el esfuerzo físico intenso, el cuerpo produce ácido y el bicarbonato puede ayudar a neutralizarlo, retrasando esa sensación de agotamiento, según indican.

Canva El bicarbonato de sodio no solo es útil en la cocina, también para la salud

También hay datos prometedores sobre su uso en pacientes con insuficiencia renal crónica. El doctor Paul O’Connor, de la Universidad de Augusta en Georgia, ha explicado que, cuando los riñones fallan, el ácido se acumula en la sangre. En ese contexto, el bicarbonato funciona como apoyo para frenar el deterioro progresivo.

Entonces, ¿puedo tomar bicarbonato de sodio así nada más?

El bicarbonato, aunque parezca inofensivo, puede alterar niveles de sodio si se consume sin control, es por eso que no es recomendable tomarlo sin supervisión médica. Y eso sí, es peligroso si tienes presión alta, problemas del corazón o alguna enfermedad renal ya diagnosticada.

Tanto especialistas de CNN Health como la base médica de MedlinePlus coinciden: debe tomarse solo bajo indicación médica o de forma ocasional en casos leves. No es para tomar diario. Y mucho menos como sustituto de un tratamiento formal.