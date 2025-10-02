Ana Lago sorprende al revelar a su favorita en Exatlón México 2025: ¿quién será?

El inicio de la novena temporada de Exatlón México ha traído consigo emociones intensas y equipos llenos de figuras imponentes. Sin embargo, fuera de los circuitos también surgen momentos que generan conversación entre los fans, como la reciente declaración de Ana Lago, una de las atletas más queridas en la historia del reality, quien reveló públicamente a quién apoyará en esta edición.

¿A quién apoya Ana Lago en Exatlón México 2025?

La gimnasta, que ha participado en varias temporadas e incluso es considerada como una leyenda del Equipo Rojo, respondió a la pregunta de un seguidor sobre si apoyaría a Paola Peña, quien fue seleccionada para integrarse al Equipo Azul en la novena temporada. Sin dudarlo, Ana dejó claro que la respalda sin importar los colores de su camiseta, en una muestra de que la amistad y el cariño pueden ir más allá de la competencia.

Instagram Ana Lago muestra su apoyo a Paola Peña

En su mensaje, Ana expresó que siempre apoyará a Paola, a quien considera cercana, lo que da muestra del vínculo especial que une a varios atletas dentro del universo de Exatlón. Este gesto no pasó desapercibido, ya que muestra otra faceta del programa, la fraternidad que permanece incluso después de salir de la arena.

¿Quién es Paola Peña en Exatlón México?

Paola es una de las atletas clasificadas a través del Draft 2025 y llegó con mucha determinación al Equipo Azul. Su incorporación ha despertado curiosidad y expectativas entre los fans, quienes ya la han visto trabajar junto a leyendas como Koke Guerrero y Evelyn Guijarro. Aunque apenas inicia su aventura, contar con el apoyo público de alguien como Ana Lago es un impulso adicional que refuerza su confianza y proyecta la fuerza de su debut.

Ana Lago, una de las atletas más recordadas en Exatlón

Ana Lago es, sin duda, una de las atletas más icónicas que ha pasado por Exatlón México. Desde su primera participación en 2018, donde alcanzó las semifinales, hasta sus más recientes apariciones, su carisma, talento y conexión con el público la han convertido en una figura entrañable.