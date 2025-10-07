Adiós a la cabecera tradicional: la nueva tendencia para que tu dormitorio se vea cómodo y esté bien decorado

Hasta hace poco, la cabecera de la cama era casi invisible. Estaba ahí, detrás de las almohadas, cumpliendo con su único trabajo: sostener la espalda si alguien se sentaba. Pero eso ya es parte del pasado, pues ahora está en tendencia algo más funcional para que el dormitorio se vea más cómodo y esté bien decorado. Aquí te contamos.

En este 2025, ese elemento que antes pasaba desapercibido se convirtió en un foco de atención dentro de la habitación. El respaldo ahora es mueble, luz, librero, cargador. Es una pieza que decora, organiza y crea ambiente. Y no es moda pasajera: es una respuesta directa a cómo vivimos hoy.

¿Qué tipo de cabeceras están de moda y por qué todos los quieren?

Las tendencias actuales en diseño interior apuestan por respaldos multifuncionales, es decir, cabeceras que no solo se ven bonitas, sino que también sirven. Hay modelos con luz LED integrada para leer por la noche sin encandilarse.

Otros incluyen repisas donde puedes acomodar desde libros hasta pequeñas plantas o adornos. Y sí, también los hay con puertos USB o contactos eléctricos, para cargar el celular sin moverte de la cama.

ChatGPT Los respaldos multifuncionales para el dormitorio están en tendencia este 2025

Según publicaciones especializadas como Architectural Digest México, este tipo de respaldo responde a una necesidad real: hacer más con menos. Especialmente en espacios pequeños, donde cada rincón debe aprovecharse.

¿Cuáles son las ventajas reales de estas cabeceras modernas?

La primera ventaja de tener una cabecera moderna, sin duda, es la comodidad. Tener luz propia en el respaldo, poder apoyar la espalda sin almohadones extra o tener un lugar donde dejar los lentes al dormir, cambia por completo la rutina diaria.

Pero también están los beneficios visuales: los respaldos nuevos suelen tener diseños flotantes o modulares, lo que da ligereza visual y ayuda a que el cuarto se vea más amplio.

ChatGPT Tener un respaldo multifuncional en vez de una cabecera de cama es la tendencia 2025 en dormitorio

Además, al estar hechos con materiales como melamina, madera lacada o paneles tapizados, son fáciles de mantener limpios, algo clave en dormitorios que también funcionan como oficina, estudio o rincón de descanso.

¿Cómo saber qué tipo de cabecera va mejor con tu espacio?

Antes de comprar uno solo porque se ve bonito en Pinterest, vale la pena pensar en cómo usas tu cama. ¿Eres de leer en la noche? ¿Duermes con celular a la mano? ¿Tu habitación es angosta o compartida? Con esas respuestas claras, elegir será más fácil.

Si el espacio es reducido, lo ideal es una cabecera flotante, que va directo a la pared y no roba lugar. Si te gustan los ambientes cálidos, uno de madera con repisas integradas puede ser la opción. Y si tu estilo es más moderno, hay cabeceras de tela con luz cálida y cargadores ocultos que te dan todo sin que se vea desordenado.

Según Homify México, lo que más buscan hoy quienes redecoran su habitación es justo eso: piezas que combinen lo estético con lo funcional, sin complicarse.