“Papá nunca ha sabido serlo": Victoria Ruffo arremete en contra de Eugenio Derbez

Recientemente se estrenó la serie “De Viaje con los Derbez” y salió a relucir un comentario de Eugenio donde habló sobre que siempre le ha dado atención a sus hijos, tanto material como estar presente en sus vidas, pero José Eduardo Derbez, no se quedó callado y dijo que eso no fue así con todo.

Posteriormente, Victoria Ruffo atendió a la prensa de Venga La Alegría, quienes la cuestionaron por lo que sucedió en dicha serie, y fue contundente, pues en pocas palabras dijo que Eugenio Derbez no ha sido un buen padre, sino que ha fungido más como un amigo.

Victoria Ruffo habla de la paternidad de Eugenio Derbez

Sabemos que existe un resentimiento de años atrás entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, por varios desacuerdos que hubo entre ellos por la crianza de su hijo, José Eduardo. La actriz de novelas siempre ha sido muy sincera con todo lo que piensa y habla al respecto de su expareja y en esta ocasión fue más que concisa.

“Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora. Qué comparte más con ellos, que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé".

Haciendo referencia a que nunca se hizo totalmente cargo de Eduardo y se limitó a opinar sobre los otros hijos de Eugenio, pues no quiere problemas.

“De los errores se aprende, entonces si tiene la oportunidad otra vez de tener a alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá que sí".

Victoria Ruffo revela si José Eduardo se fue a un retiro o a un centro de rehabilitación

Hace un par de días muchos empezaron a especular sobre la posibilidad de que José Eduardo Derbez se había ido a un centro de rehabilitación por una recaída en el alcoholismo; sin embargo, también se habló mucho sobre su asistencia a un retiro espiritual.

Victoria Ruffo también fue cuestionada por los medios ante los rumores del paradero de su hijo y con humor respondió: “Se fue a estudiar confección y costura, ya terminó, ya regresa”.

La actriz reveló que la paternidad ha cambiado mucho a su hijo, pues ya se levanta temprano y juega mucho con su pequeña hija, sin dar más detalles sobre el consumo de alcohol de Eduardo.