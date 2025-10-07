La Granja VIP: Él es el famoso influencer que es novio de Lis Vega, la décima ‘granjera’ confirmada

Lis Vega se convirtió en la décima participante confirmada para La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre. La actriz iniciará este nuevo proyecto meses después de haber acaparado los reflectores de la opinión pública por anunciar su romance con el polémico influencer Ryan Hoffman, mejor conocido como ‘Rayito’.

Lis Vega y Rayito confirmaron su noviazgo en mayo del presente año. “Es bien bonito descubrir una persona que es genuina contigo y que me trata como una reina, es súper detallista y me apoya. Me siento súper querida que eso es lo más bonito”, confesó la actriz en un encuentro con la prensa el pasado mes de junio.

¿Quién es Ryan Hoffman, el novio de Lis Vega?

Ryan Hoffman nació en la Ciudad de México el9 de enero de 1988, es hermano de la también influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop. ‘Rayito’ cuenta con una amplia experiencia en redes sociales, pues lleva más de una década creando contenido en YouTube. Antes de su canal ‘Rayos X Podcast’, subía videos para el canal ‘DebRyanShow’, en donde compartía material audiovisual sobre la vida nocturna de la Ciudad de México,

“Se ha dado de manera muy natural, la verdad es que tampoco ha habido un plan o una estrategia para conquistarla. Simplemente yo he sido yo, nos hemos gustado, cómo somos muy parecidos, tenemos personalidades similares, somos alegres, nos gusta el cotorreo y estoy muy contento porque tengo mucho que aprender”, compartió el influencer sobre su relación el pasado mes de septiembre para una revista de corte nacional.

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha para La Granja VIP?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:

