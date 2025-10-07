Reportan presencia gigantes en montañas mexicanas: Este es el video captado en la huasteca

Una temporada atrás se viralizaron de manera bastante particular los videos donde se presume que en la tierra siguen escondidos los gigantes que según algunas creencias, gobernaron en el pasado. Por ello, este video hizo eco en redes sociales, pues presentaría a gigantes en la sierra huasteca. Aquí están las imágenes.

¿Grabaron gigantes en las montañas mexicanas?

De manera bastante particular esta persona se detuvo para grabar a lo lejos del sitio donde se encontraba. Este “avistamiento” no ocurrió de manera cercana, sino que al percatarse de figuras en lo alto de la montaña, decidió detenerse para grabar. Y justamente a lo lejos se ven dos siluetas de los supuestos gigantes haciendo labores en el pináculo de este monte.

En ese sentido, la toma que se realiza a una gran distancia y además desde lo bajo de dichas montañas, permite que las siluetas se vean un poco grandes. Sin embargo, los usuarios respondieron decepcionados, que esos no son gigantes. Simplemente se ven algo grandes por la forma en la que se grabó el video, sin embargo no es prueba de absolutamente nada fuere de lo normal.

¿Dónde está la huasteca, zona donde presumiblemente se grabaron gigantes en México?

Esta zona abarca un territorio cultural y geográfico del país, ubicado al noroeste, en la costa con el Golfo de México. Estados como Veracruz, Tamaulipas, San Luis, Puebla e Hidalgo conforman la zona en mención, la cual tiene diversos puntos geográficos y con tradiciones de bastante carga prehispánica.

¿Qué son los gigantes y por qué se viralizaron en redes?

Según distintas civilizaciones, estos son seres mitológicos de forma humanoide que imponían su voluntad con base en la fuerza. Eran criaturas con tamaños desproporcionados al ser humano y regularmente se les relacionaba con la violencia. Supuestamente gobernaron durante mucho tiempo en la tierra y por alguna razón hoy están dormidos… esperando su despertar para imponer su ley en las actuales civilizaciones.