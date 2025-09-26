¿Se lo tragó la tierra? Él es el actor que triunfó, fue protagonista de telenovelas y se fue de México

La fama es una meta que muchas personas desean alcanzar. Sin embargo, quienes ya lo han conseguido tienen que decidir si seguir dentro de ese ambiente o cambiar su vida, lejos de la exposición pública, como le sucedió al actor Rafael Rojas quien para muchos se los tragó la tierra después de haber triunfado en un sinfín de telenovelas.

Rafael Rojas es solo un ejemplo en un mundo del espectáculo en donde grandes y chicos han conocido las mieles del éxito. Sin embargo, por diferentes motivos, han decidido dar un vuelco en su presente pensando en su futuro, por lo que los sets de filmación y los grandes escenarios han quedado en el pasado.

¿Quién fue Rafael Rojas, consagrado actor de telenovelas?

Entre las historias de vida de los actores que se alejaron de los sets de filmación se encuentra Rafael Rojas, un actor costarricense que supo convertirse en una personalidad de las telenovelas en México. Su etapa de auge fue entre los años 80 y 90.

Rafael Rojas fue uno de los galanes más reconocidos en México, que supo actuar junto a Salma Hayek, Thalía, Edith González, Ernesto Laguardia y Adela Noriega, entre otros, en diferentes telenovelas. En total, su nombre quedó plasmado en 23 producciones entre las que se destacan “La sombra del otro”, por citar solo un ejemplo.

¿Qué fue de la vida de Rafael Rojas?

Actualmente, Rafael Rojas tiene 58 años de edad y, aunque muchos creen que se lo tragó la tierra, tomó la decisión de cambiar el rumbo de su vida y decidió alejarse de la fama. El actor compró una finca en su Costa Rica natal y hace algunos años se mudó a vivir allí.

Rafael Rojas se casó y mantiene una vida sin la presión del mundo artístico y alejado de los medios de comunicación y fanáticos. Tiempo atrás afirmó que ya está “fuera de esta carrera”, en relación a la actuación, pero remarcó que “tuve la capacidad de cambio que decidí hacer” y sentenció: “Estoy muy contento con mi nuevo ser y haceres”.