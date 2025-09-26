VIDEO | Así reaccionó Christian Nodal cuando ABUCHEABAN a Ángela Aguilar en la Universidad de Nuevo León

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya no son ajenos a la polémica, pero sin duda cualquiera se sentiría desconcertado al recibir abucheos. Hace unas horas, Christian Nodal tuvo que reaccionar rápidamente cuando el público abucheó estruendosamente a su esposa durante un concierto gratuito del cantante.

Christian Nodal se presentó en la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de las celebraciones por el aniversario 92 de la institución educativa. Lo acompañó Ángela Aguilar, quien disfrutó el show desde detrás del escenario.

Así reaccionó Christian Nodal cuando abuchearon a Ángela Aguilar en la UANL

Un momento muy incómodo vivieron los cantantes de regional mexicano, cuando a Christian le preguntaron por Ángela desde el público y, cuando él mencionó su nombre, resonaron los abucheos y los gritos de apoyo para Cazzu.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música. Así que le vamos a dar por ahí, ¿ok?”. Estas fueron las palabras de Christian Nodal cuando escuchó los abucheos y gritos en contra de su esposa. Antes de hablar, el intérprete se había tomado unos segundos mientras sonreía con incomodidad ante el público.

La cantante se encontraba presenciando el show y fue captada por algunos usuarios de TikTok, aunque ella no se ha pronunciado sobre los abucheos.

“Orgullosa de los que abuchearon”, “qué bueno que lo hicieron enojar” y “en persona se escuchó mucho más fuerte” son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en TikTok.

Ha pasado semana y media desde que Ángela Aguilar recibió abucheos en la presentación que tuvo con su padre y hermano para celebrar el Grito de Independencia, en Guadalajara. Luego de eso, la familia Aguilar optó por realzar el apoyo que recibieron.

Tras los abucheos, Pepe Aguilar compartió una historia de Instagram con la frase: “Lo único que queda es cantar más fuerte"; también publicó una foto donde se ve el centro de Guadalajara abarrotado y agregó que “siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras”. Por su parte, Ángela y Leonardo Aguilar agradecieron al público que fue a verlos mediante un video.