Reportan como desaparecida a Angie Miller, la novia de B King

México y Colombia siguen conmocionados tras el asesinato de los artistas Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, respectivamente. A este hecho de sangre ahora se suma la desaparición de Angie Miller, novia del cantante colombiano.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida el pasado 17 de septiembre y la investigación ha puesto el foco en un asesinato relacionado con el narcotráfico. Mientras, las redes sociales de los artistas se inundan con mensajes de dolor y pidiendo justicia.

¿Qué le pasó a la novia de B King y por qué está reportada como desaparecida?

El asesinato de B King y Regio Clown sigue siendo noticia en México y Colombia pero ahora se suma otro país ya que Angie Miller, novia del cantante colombiano, es oriunda de Venezuela y ahora fue reportada como desaparecida. La joven se había pronunciado en redes sociales para pedir la pronta aparición de los artistas asesinados.

#LoÚltimo En las últimas horas, se confirmó la desaparición de Angie Miller, reconocida modelo y actriz venezolana, quien se encontraba en México. La noticia fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque hasta el momento, los familiares de… pic.twitter.com/Z4fXE0GjpQ — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 26, 2025

Según se desprende de la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Angie Miller fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre pasado. La joven fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía de Benito Juárez.

¿Por qué desaparecieron a Angie Miller?

Angie Miller tiene 29 años de edad y se desempeña como cantante y actriz. Era novia de B King y fue una de las primeras personas del entorno del cantante colombiano en expresarse en redes sociales al momento de su desaparición.

“Ya no quiero dejar pasar más tiempo, ni pasar por alto nada. Desde ayer a las 4 pm B King está desaparecido junto a Regio Clown. Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida”, fue uno de los últimos posteos que Angie Miller realizó en sus redes sociales. Ahora, las autoridades mexicanas se encuentran investigando para dar con su paradero, mientras sus seguidores temen por su vida.