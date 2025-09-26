¿Selena Gomez podría casarse este fin de semana? Esta es la pista que lo revela

A poco de cumplir 2 años desde la confirmación oficial del romance entre Selena Gomez y Benny Blanco, la pareja podría estar ultimando detalles de su boda. Las sospechas se han instalado luego de que la cantante publicara un video desde la cuenta de su marca de cosméticos Rare Beauty.

Conoce más acerca de este video que ha cosechado muchos comentarios de fans de la artista. En él se pueden apreciar algunos aspectos que se vinculan con actividades previas a la boda.

¿Cómo se conocieron Selena Gomez y Benny Blanco, posibles esposos?

Si bien existen diferentes versiones de cuándo fue el momento justo en que se conocieron y dieron el paso de formar una relación, todo se remonta a colaboraciones de trabajo que mantuvieron los enamorados en el pasado. Ambos trabajaron juntos en las piezas musicales Same Old Love (2015) y I Can’t Get Enough (2019).

Pero la verdadera química nació en 2023, cuando trabajaron juntos en la grabación de Single Soon. Luego el productor comenzó a formar parte de la vida de la cantante con frecuencia, ya que asistía a los eventos de la firma de belleza de la artista, y ella hacía lo mismo con los proyectos de Blanco.

Finalmente, en diciembre de 2023, Selena confirma su relación con Benny Blanco a través de un posteo de Instagram. Luego la pareja hizo su primera aparición pública durante un partido de baloncesto y desde entonces se han presentado en diversos eventos juntos.

Selena Gomez and Benny Blanco are getting married this weekend. pic.twitter.com/MQrnhofB9R — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 25, 2025

¿Qué video insinúa que Selena se casará este fin de semana?

A través de la cuenta oficial de Rare Beauty, Selena ha dado indicios de lo que podría ser la previa de su boda. Este evento es uno de los más esperados del año y no se conoce todavía ninguna fecha certera.

Si bien la pareja anunció su compromiso hace menos de un año, lo cierto es que están tan enamorados que sus fans no descartan una boda secreta inminente. La pista podría ser el video en donde aparece una mesa llena de maquillaje de Rare Beauty. Se puede apreciar una base, un colorete y un lápiz labial.

Además, se distingue un teléfono que reproduce la canción que hizo en colaboración con Cardi B: Pick It Up. También se pueden ver unas gafas de sol y un bolso plateado. El epígrafe de la publicación reza: ‘Yo todo el fin de semana’.

Sus fans no tardaron en suponer que la actriz podría usar todo ese combo de maquillaje completo durante el fin de semana, cuando probablemente contraiga matrimonio con el productor. A estas suposiciones se suman los rumores de que la boda se efectuaría en un lugar secreto en la zona de Montecito, California.

🪑| Selena Gomez y Benny Blanco incluirán la danza Hora en su boda. Tradición judía donde alzarán a la pareja en sillas mientras los invitados aplauden y bailan. pic.twitter.com/X6aKAMTknY — Selena Gomez Argentina (@SelenaGomzArg) September 26, 2025

La cantante y Benny Blanco habrían reservado el hotel El Encanto para hospedar a sus invitados. Los asistentes serían alojados allí y trasladados a la ceremonia. De esta manera, se mantendría el máximo misterio y privacidad deseados por los enamorados comprometidos. Solo queda esperar los detalles oficiales de uno de los eventos más románticos y esperados de 2025.