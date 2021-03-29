Survivor México: Te decimos cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada del mejor reality de supervivencia.

Uno de los realities más esperados y exitosos está por estrenarse por la señal de Azteca UNO. Survivor México pronto se podrá vivir en las pantallas de televisión mexicana, programa que se llevará de la mano con un nuevo presentador y con grandes sorpresas para todos los fans.

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Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, se hará cargo de conducir la emisión, la cual será grabada desde la increíble República Dominicana, lugar en donde también se lleva a cabo Exatlón.

También, se podrá contar con la presencia de los siguientes participantes: Gabo Cuevas, Julio Barraza, Dennis Arana, Bella de la Vega, Kristal Silva, Jorge Ortín, Sargento Rap y Eduardo Barquín, mismos que ya se encuentran instalados en dicha locación para formar parte de los retos de Survivor México.

Los horarios y canales para ver Survivor México

Además, se ha mencionado que para cuidar y procurar a cada uno de los participantes, se debían practicar algunos análisis médicos antes de irse a la locación.

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Con todas las medidas de seguridad, Survivor México será estrenado este miércoles 7 de abril a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en la señal de Azteca UNO en televisión abierta. En señales de televisión de paga como Dish, Sky o Izzi, podrán encontrar esta señal en el canal 101.

