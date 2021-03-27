Survivor México: Martinoli y Luis García felicitan a Carlos Guerrero por ser el nuevo conductor del reality show.

Christian Martinoli y Luis García felicitaron a Carlos Guerrero 'Warrior', el nuevo conductor de Survivor México, con quien han compartido proyectos en diversas ocasiones en la televisión mexicana.

Tras darse a conocer la noticia a través de las redes sociales, los presentadores mostraron su apoyo al periodista que a partir del próximo 7 de abril, relatará las acciones del reality de supervivencia que estrenará su segunda temporada.

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Rómpela como siempre querido @CARLOSLGUERRERO. Eres un chingón, felicidades por el programa. Disfrútalo, bien lo mereces güey!!! pic.twitter.com/vvZjnZeblS — Luis García P (@GarciaPosti) March 26, 2021

Rómpela como siempre querido Carlos Guerrero. Eres un chingón, felicidades por el programa. Disfrútalo, bien lo mereces güey!!!

¡Gracias Dotore! Acá lo esperamos para participar o para unas cubas”, fueron las palabras de agradecimiento hacia el exfutbolista, en tanto que al cronista contestó: “No se diga más. SurWarrior en Survivor. ¡Gracias Marti!

Survivor se estrena el próximo 7 de abril

Como fue el caso de Exatlón, el conductor también será un comentarista deportivo de TV Azteca, Carlos Guerrero, mejor conocido como el 'Warrior', quien ha hecho un gran equipo de trabajo con Christian Martinoli y Luis García.

Survivor se transmitirá en lugar de Exatlón México, pues la reñida competencia en las playas que es conducida por Antonio Rosique, llegará a su fin el próximo domingo 4 de abril.

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