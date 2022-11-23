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FOTOS | Bad Bunny da tremendo beso a una fan y las redes explotan.

El puertorriqueño le dio una muestra de cariño que ha generado mucha controversia.

Por: TV Azteca

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