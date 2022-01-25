FOTOS | ¡Bad Bunny en México en el “World’s Hottest Tour”!

El reggaetonero puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, anunció esta mañana a través de su cuenta de Instagram, ¡su gira “Wold’s Hottest Tour”! La cual pasará por la Ciudad de México y por la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¡Qué emoción!

Luego de años en los que sus fans mexicanos pedían a gritos que viniera a nuestro país con alguno de sus tours, Bad Bunny por fin lo hizo oficial. Y es que después de que se agotaran las fechas del "Último Tour del mundo”, decidió hacer una gira nueva a ir a lugares a los que no había ido.

De acuerdo con un cartel que fue difundido en redes sociales, el concierto en la CDMX, será en el Estadio Azteca el próximo 9 de diciembre de este año 2022, mientras que el de Monterrey será el próximo 3 de diciembre del 2022 en el Estadio BBVA, Monterrey. ¡Benito ya en las grandes ligas!

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