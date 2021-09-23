Baila con tu familia y gana un gran premio ¡inscríbete!

¿Tú y tu familia tienen una canción favorita? Bailenla juntos, grábense y participen en el nuevo programa de baile de TV Azteca, ¡podrán ganar hasta $1,000,000 de pesos!

¿Cómo participar por un millón de pesos?



Inscribe aquí a tu familia de 3, 4 ó hasta 5 integrantes. Puede participar cualquier integrante de la familia (mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc.) La única regla es que siempre deberá haber por lo menos un participante menor de edad y un participante mayor de edad.

Escojan bien su canción y publíquenla en alguna red social (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o Kwai), ya que cuando se inscriban deberán compartirnos el link de su video.

Participa en familia y no dejes pasar esta gran oportunidad.

¡INSCRÍBETE!