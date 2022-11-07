Belinda lució un flamante body negro en el 2000s Pop Tour.

El pasado viernes 4 de noviembre, Belinda puso a bailar y cantar a todos durante su debut en el 2000s Pop Tour, donde interpretó sus éxitos musicales para miles de fans.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

La cantante brilló enfundada en un entallado body negro que marcó su silueta, además de un deslumbrante abrigo plateado firmado por una marca de moda española.

Beli apareció en el escenario tocando la batería, para después compartir el escenario con Rodrigo Dávila y Billy Méndez de Motel, con quienes cantó el tema Sueño de ti.

Los fanáticos corearon los temas de Belinda en este esperado debut, por lo que ahora esperan ansiosos su segunda participación en el 2000’s Pop Tour el próximo 17 de noviembre, pero ahora en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Ari Borovoy hizo todo lo necesario para contratar a Belinda.

Belinda brilló con su participación en el 2000s Pop Tour

El 2000s Pop Tour es una gira a cargo de BoBo Producciones que junta a los cantantes favoritos de la generación millennial, tal es el caso de Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo, Dulce María y Kalimba.

En su momento, Ari Borovoy, líder de BoBo Producciones, reveló a los medios de comunicacion que pláticó con Belinda en varias ocasiones para negociar su participación en el 2000s Pop Tour.

"Yo siempre lo he dicho, cada artista tiene diferentes necesidades, mientras sea posible, pues Bobo siempre va a tratar de complacerlos, porque nosotros lo que buscamos es que arriba del escenario hagan su mejor versión de lo mejor de ellos para que la gente, principalmente, salga muy muy contenta", dijo a la prensa.

"No es nada que yo te pueda platicar y todo lo que vaya a suceder con Belinda y con los demás artistas aquí, lo van a ver este viernes 4 de noviembre en la Arena Monterrey", continuó.

También te puede interesar: Belinda debutó por lo alto en el 2000’s Pop Tour.