VIDEO: Belinda vive angustioso momento durante su cumpleaños.

Belinda ha acaparado los reflectores desde que terminó su relación con Christian Nodal en febrero pasado; sin embargo, parece que las polémicas en torno a su romance con el sonorense han quedado atrás y ahora se ha enfocado en su trabajo y demás proyectos personales y profesionales.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

No obstante, la guapa cantante española alarmó a sus seguidores con un video que grabó a varios metros de altura el pasado 15 de agosto, fecha en la que celebró su cumpleaños. La intérprete de “Luz sin gravedad” se encontraba viajando en un avión cuando de pronto una fuerte turbulencia la sorprendió, afortunadamente no pasó a mayores y todo quedó en un simple susto.

Belinda recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con sus miles de fans los momentos de angustia que vivió durante un vuelo que tomó el día de su cumpleaños.

En el pequeño clip se puede apreciar a la cantante disfrutando plácidamente de su viaje en compañía de su equipo de trabajo, cuando de pronto una fuerte turbulencia sorprendió a todos los pasajeros de la aeronave, entre ellos, Belinda, quien comenzó a gritar y tomó la mano de quien estaba su lado.

“¿Estás bien?”, preguntó el acompañante de Belinda, quien respondió que sí con un ligero movimiento de cabeza.

“¡Llegamos! Pensé que no lo íbamos a contar”, declaró la exnovia de Christian Nodal.

¿Cómo reaccionaron sus fans? Esto desató la preocupación de sus más de 4 millones de seguidores, quienes además de reconocer su valor, también le reclamaron por no ponerse el cinturón de seguridad.

“¿Y si te pones el cinturón?”, “Sólo fue un tope, hermosa”, “Risa nervios y de no me voy a morir sobria, traguito”, “Beli no te vayas sin sacar un disco”, “lo que nadie te dice de los aviones”, “El instinto de agarrarse del techo, aunque si se cae el avión no sirve de nada”, fueron algunos de los comentarios.

Pero eso no es todo, también aprovecharon para felicitarla por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños a la princesa del pop, la única y original”, “Yo preocupada por las bolsas Gucci de atrás”, “Belinda ganándole a las turbulencias como siempre!”, “Feliz cumple Beli”, “Muchas bendiciones y que sigan los éxitos”.