¿Qué pasará con el anillo de 59 millones de pesos que le dio Nodal a Belinda?

Fue en un lujoso restaurante de España, donde Christian Nodal le pidió matrimonio a Belinda luego de consolidar una relación que dio inicio en nuestro programa La Voz.

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El exponente de regional mexicano decidió cerrar el restaurante exclusivo Salvaje, en Barcelona, para sorprender a su amada con una cena exquisita, un lugar adornado con flores y velas y un anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares, aproximadamente en 60 millones de pesos.

Sí, la sortija con la que Christian Nodal le pidió a Belinda que fuera su esposa está valuado en ese precio, así lo confirmó su diseñador en una exclusiva que le dio a Ventaneando.

La joya fue adquirida en una exclusiva joyería llamada Angel City Jewelers, donde se hacen diseños al gusto de los más selectos clientes. Esta es de 12 kilates, con un gran brillo, peso, corte y varios diamantes alrededor, sin duda, un anillo de primera clase.

¿Qué pasará con el lujoso y costoso anillo?

Los fans de ambas celebridades inmediatamente se preguntaron ¿qué pasará con la joya?; sin embargo hasta el momento no hay una respuesta clara y concreta de los protagonistas.

En redes sociales, los usuarios han jugado con el tema como que Belinda no se lo regresará para pagar sus deudas, otros afirman que Christian Nodal lo va a quemar para olvidar el trago amargo de este amor, mientras que unos más señalan que será la inspiración para la próxima canción de él. ¿Será?

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