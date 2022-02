A unas horas del 14 de febrero, día en el que se celebra San Valentín, Christian Nodal dejó helados a sus miles de fans tras anunciar que su relación con Belinda se acabó.

Sí, como lo lees, el noviazgo que dio inicio en nuestro reality show La Voz, terminó esta noche con un mensaje que compartió el cantante de temas como Adiós amor y De los besos que te di en sus historias de Instagram.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido dale fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, inició en su escrito.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos”, agregó sobre la manera en que se siente en estos momentos.

¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron su relación?

La pregunta que en estos momentos es tendencia en redes sociales es: ¿Por qué terminaron?, y es que los cantantes anunciaron hace unos meses que solo estaban buscando la fecha para su boda tras comprometerse en un lujoso restaurante de España.

Hubo fuertes declaraciones de Christian Nodal y Belinda. ¿Qué pasó?

Oficialmente no hay una razón; no obstante en los últimos días estuvieron circulando varias versiones por las cuales se habría dado este rompimiento, entre ellas que Belinda le pidió dinero a Christian Nodal para pagar una deuda al SAT, de acuerdo al programa Chisme No Like.

En tanto, otros rumores apuntaron que la mamá del cantante, Cristy Nodal, le habría pedido a la española que terminara su relación con su hijo por los gastos que éste ha realizado desde que inició este noviazgo.

Será en las próximas días cuando salgan más detalles de este rompimiento que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales.

