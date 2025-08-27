Conoce el Punto Nemo, el lugar más solitario del océano al cual nadie se anima a llegar

No caben dudas que el planeta Tierra está lleno de lugares asombrosos y misterios que se siguen investigando. Uno de los sitios en los que más hay incertidumbre es el océano en sí y hay un punto en particular que es inaccesible.

El punto en cuestión es conocido como Punto Nemo y se ubica en el océano Pacífico. Su ubicación es a miles de kilómetros de cualquier tierra firme y la ciencia lo investiga a fondo.

¿Por qué es inaccesible el Punto Nemo?

El Punto Nemo es también conocido como “polo de inaccesibilidad oceánica”. La isla más cercana se encuentra a 2.600 kilómetros por lo que es un desafío para cualquier persona que quiera acercarse.

Su nombre tiene origen en el capitán Nemo de la novele Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne. El Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Texas, manifiesta que el nombre proviene de la búsqueda de soledad por parte de este personaje.

La ubicación exacta fue calculada en 1992 por Lukatela quien era un ingeniero Croata. Antes de ese momento este era un punto totalmente misterioso y se pudo dar solamente con tecnología avanzada.

¿Qué se puede encontrar en el Punto Nemo?

En este punto no hay islas sino mares helados y desolados. La vida marina es escasa en el lugar y las corrientes oceánicas impiden que los nutrientes puedan llegar a la superficie. Además las embarcaciones no suelen pasar por allí.

Cabe destacar que por razones obvias no hay personas viviendo en el lugar. Esto refuerza el nombre del “Ombligo del Océano Pacífico”. Las islas más cercanas son:



Isla Ducie, en las Pitcairn, al norte

Isla Motu Nui, al noreste

Isla Maher, en la Antártida, al sur

Además este punto es un cementerio de satélites y estaciones espaciales que dejaron de funcionar.