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FOTOS | Belinda llora en reencuentro con Martín Ricca

Sucedió la noche del viernes detrás del escenario, previo al concierto de los 2000’s Pop Tour. Belinda y Martin Ricca se reencontraron, ¡te contamos en fotos este bello momento!

Por: Ana Patricia Pérez

Belinda y Martin peques.jpg
Belinda posando.jpg
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Martin riendo.jpg
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