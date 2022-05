Padme Vidente lanza escalofriante predicción de Belinda y Nodal.

Belinda y Christian Nodal acaban de protagonizar una de las polémicas más sonadas en lo que va del año, luego de que el cantante sonorense exhibiera a la madre de la española con un contundente mensaje en Twitter.

El intérprete de Adiós Amor dio a entender que Belinda y su familia se aprovecharon de su dinero, motivo por el cual la relación se deterioró.

Eso no fue todo, pues el sonorense también acompañó su mensaje de una captura de pantalla de WhatsApp, donde supuestamente Belinda le pidió dinero para “arreglarse los dientes”.

La pelea entre los cantantes ha dado paso a todo tipo de opiniones en las redes sociales, donde algunos apoyan a Nodal y otros se inclinan más por la actitud de la española.

La aterradora predicción de Belinda y Nodal

Nuestra querida Padme Vidente publicó una sorprendente predicción de Belinda y Christian Nodal en sus redes sociales, revelando que la expareja continuará sacando “trapitos al sol” de su relación.

“Tenemos otra pareja que, aunque son almas viejas, tienen una relación kármica, aún tienen amor y no han podido cortar el hilo... es Belinda y Nodal. Nodal sigue herido y extrañando a Belinda. Ella sufrió y se enamoró, pero va a seguir siendo una dama, no va a hablar de él. Ella va a querer cerrar e inicar un capítulo nuevo”, declaró.

La tarotista también recomendó a los excoaches de La Voz cerrar el capítulo y comenzar un nuevo ciclo.

“Van a tener que hablar para poder solucionar esto, no lo veo tan pronto, pero sí se van a seguir sacando trapitos al sol. Les recomiendo que corten, liberen y den vuelta a la página, esta relación es kármica y se la deben de vidas pasadas, mientras no lo entiendan y no cierren el ciclo, seguirá esta situación”, concluyó.

