Esta es la letra de la nueva canción de Belinda que revela al ‘verdadero’ Nodal.

Al igual que Christian Nodal y su canción Ya no somos ni seremos, Belinda regresó a la escena musical con un polémico demo de 3 minutos de duración aproximadamente.

Sin anunciar nada en las redes sociales y manteniendo un perfil bajo desde su separación del sonorense, Belinda publicó el video Mentiras en Youtube.

El video ganó 4 millones de reproducciones, además de 150 mil ‘Me Gusta’ y miles de comentarios por parte de los fans.

Aunque el demo se titulaba Mentiras Cabr*n desde el día de su lanzamiento, la española decidió cambiar el título a Mentiras de la noche a la mañana.

“El regreso de la princesa del pop latino”, escribió una fan en la caja de comentarios de la publicación, mientras que otra comentó “Queremos a Belinda brillando con su música”.

Letra de nueva canción de Belinda desata polémica

La canción Mentiras podría estar dedicada a Christian Nodal, pues los cantantes terminaron su relación sentimental en vísperas de San Valentín de 2022.

Fue el intérprete de Adiós Amor, quien a través de sus historias de Instagram, anunció su rompimiento y la cancelación de la boda que se tenía pactada con un lujoso anillo de compromiso.

“Creíste, cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, señala una parte de la canción Mentiras de Belinda.

El tema podría ser una indirecta clara y contundente a la verdadera personalidad de Christian Nodal, pues la letra ha sido analizada por decenas de fanáticos.

Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabr*n. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento

Belinda - Mentiras (Audio)

Letra completa de la nueva canción de Belinda

La-la-la-la-la-la-la, La-la-la-la-la-la-la



Creíste cuando te fuiste. Que sin ti yo no podía

Que no te superaría. Siempre iba a estar triste

Pasaron los días y te sorprendiste

La-la-la-la-la-la-la, La-la-la-la-la-la-la

Creíste cuando te fuiste. Que sin ti yo no podía

Que no te superaría. Siempre iba a estar triste

Pasaron los días y te sorprendiste

Cuando me perdiste

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón

Ya no…

Te digo que no

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento oh…

Te digo que no…

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento…

No quiero un bobo que me, que me controla

Ni los fines de semana estar sola

Como me dejabas esperando por horas

Ahora las llamadas que tus haces se ignoran

Que lastima verte así, detrás de mi

Mientras yo bailando y moviendo mi cintura

Deja de insistir que yo quiero vivir

Y disfrutar que la vida es una sola

Te digo que no...

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(que yo)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (cabrón)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento (oh)…

Te digo que no (que no)

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(mejor que yo)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (yeah)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento oh…

Yo se que tú vas a extrañarme

A enloquecerte por las noches

Pensando en quien va a acompañarme, va a cuidarme

Después vas a querer llamarme…

Que lastima verte así, detrás de mi

Mientras yo bailando y moviendo mi cintura

Deja de insistir que yo quiero vivir

Y disfrutar que la vida es una sola

Te digo que no...

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo(no que no)

Siempre peleando y comportándose como un cabrón (mejor que yo)

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos (yeah)

Ahórrate el intento oh…