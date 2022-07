Belinda impacta al revelar lo que vivió con Christian Nodal: “Me perdí".

Cinco meses han pasado desde que llegó a su fin una de las relaciones más promisorias del mundo del espectáculo por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas. Belinda y Christian Nodal separaron sus caminos y cada uno tomó un rumbo diferente, la española retomó su carrera como actriz y cantante, mientras que el sonorense parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

Las cosas no han sido fáciles para ellos y aunque ninguno de los dos ha dado detalles de su ruptura, Belinda habló hace poco para Vogue España y reveló que no tomó las mejores decisiones y no debió ser tan abierta y exponer públicamente su relación.

La intérprete de “Ángel” y “Luz sin gravedad” dijo sentirse arrepentida de haber dejado al descubierto su vida privada. “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto este tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cag…’ en Vogue? Pues pon que ‘la cag…’ en todos los aspectos”.

Belinda revela que abandonó su carrera por darle prioridad al amor

En su más reciente entrevista para Los 40 España, la guapa ojiverde habló de su extraño alejamiento de los medios, la música y la actuación durante su noviazgo con el cantautor mexicano.

Beli dejó entrever que se la jugó y apostó todo a su relación sentimental pues en su momento su prioridad fue cumplir “el sueño de toda mujer” (casarse).

“Yo creo que pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer”, declaró.

“Me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo…”, agregó.

Cabe recordar que Belinda y Nodal se habían comprometido en matrimonio después de que el intérprete de “Vivo en el 6” le entregara tremenda argolla de compromiso; sin embargo, lo que se suponía terminaría en boda acabó de forma repentina.

¿Cuáles son los planes a corto plazo de Belinda? La actriz española dejó en claro que por ahora está totalmente enfocada en su carrera y afortunadamente tiene muchos proyectos en puerta.



“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo eran más importantes… cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer, que de repente quieres darle prioridad a ciertas cosas que no… que lo más importante es esto (su carrera) y lo tengo más claro que nunca”, recalcó.

Por último, la cantante prometió que no volvería a alejarse de los reflectores y reveló que próximamente empezará a trabajar en la grabación de su nuevo material discográfico.