Nuevo tema de Belinda causa polémica, ¿está dedicado a Nodal?

Belinda está enfocada 100 por ciento a su carrera luego de que en febrero pasado terminara abruptamente su relación con Christian Nodal por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.

Belinda y Nodal conformaron una de las parejas más queridas del medio del espectáculo; sin embargo, la historia de amor que se esperaba terminaría en boda llegó a su fin de forma inesperada y cada uno tomó su rumbo.

Nodal se encuentra cerrando su gira “Forajido Tour” con la que visitó diversas plazas de Latinoamérica y Sudamérica antes de tomarse un respiro al lado de su nueva pareja, Cazzu. Belinda recientemente estrenó el tema “A las 12”, el cual desató polémica entre sus fans pues aseguran que lleva dedicatoria a su ex.

Nueva canción de Belinda desata polémica

“A las 12”, canción interpretada por Beli y la española Ana Mena se estrenó hace unas semanas y habla de una ruptura amorosa, por lo que de inmediato comenzaron las especulaciones en torno al contenido de la letra que dice: “¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme”.

Los dimes y diretes se acrecentaron después de que la también actriz subiera una historia en Instagram donde aparecen las dos interpretes españolas con un letrero del título de la canción y un mensaje que sorprendió a sus fans.

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“Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”. “Si estos temas fueran películas, ¿de qué sois más? ¿Team amor o team desamor?”, versa el texto que acompañó la historia compartida por la intérprete de “Ángel” y “Luz sin gravedad”.

|Foto: Instagram/belindapop

¿Qué dijo Belinda sobre su relación con Nodal? En medio de la polémica, Belinda habló por primera vez sobre su relación con el cantautor mexicano en entrevista para Vogue España, donde reconoció que no tomó las mejores decisiones y no debió ser tan abierta y exponer públicamente su relación.

Cuando la preguntaron si se arrepentía de haber dejado al descubierto cierta parte de su intimidad al público y los medios, su respuesta fue contundente.

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puede poner ‘la cag…’ en Vogue? Pues pon que ‘la cag… en todos los aspectos”, declaró la española.