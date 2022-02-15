Esta es la suma que pagaría Belinda al SAT si se queda con el anillo que le dio Nodal.

La separación de Belinda y Christian Nodal se ha convertido en la noticia del año hasta el momento, siendo el tema principal de conversación desde el fin de semana pasado.

Luego de varios días de especulaciones, Christian Nodal usó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su relación con Belinda con un contundente mensaje.

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A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos

El momento más importante entre Belinda y Christian Nodal

Todo marchaba de maravilla en su relación y los fans de ambos famosos se emocionaron, cuando Christian Nodal le pidió matrimonio a Belinda. Fue a finales del 2021 cuando la pareja sorprendió con la noticia desde España.

En ese momento lo que más llamó la atención fue el hermoso anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda, el cual tiene un valor superior a los 60 millones de pesos.

¿Cuánto tiene que pagar Belinda para quedarse con el anillo?

Las opiniones se encuentran divididas, entre los fans que opinan que tiene que devolver el anillo y otros que aseguran que se lo quede.

En caso de quedarse el anillo de compromiso, Belinda tendría que pagar una fuerte suma de dinero al SAT, pues al no concretarse el compromiso se convierte en una donación.

Ayer nuestra querida Mónica Castañeda, explicó en Ventaneando el motivo por el que tendría que pagar impuesto y la cantidad aproximada.

Consultando con el contador en el tema del anillo, si por ejemplo Belinda se quedara con el anillo, el SAT tiene la facultad de enviarle un requerimiento y decirle: ‘Usted tiene que pagar impuestos sobre esta propiedad. Aunque lo haya comprado en Estados Unidos, al momento que le dio el anillo para casarse y como ya no se van a casar, se convierte en una donación que rebasa los 90 mil pesos’

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Por ello, en caso de quedarse el anillo de compromiso tendría que pagar un monto cercano a los 21 millones de pesos de impuestos o regresarlo a Christian Nodal. ¿Qué hará?

