Pablo Montero llega a una granja dividida: ¿Con qué bando tuvo más acercamiento?

Pablo Montero es el Granjero número 20 de La Granja VIP Segunda Temporada y su ingreso se llevó a cabo este pasado domingo 20 de septiembre tras la Gala de Eliminación. El cantante está viviendo sus primeras horas dentro de la granja, la cual está dividida por dos bandos marcados. ¿Con qué grupo tuvo más afinidad?

Los dos bandos que existen ahora mismo dentro de La Granja VIP tienen como líderes a Niurka Marcos por un lado y a Manelyk González por el otro. Sin embargo, Pablo Montero no ha mostrado afinidad con ninguno de los dos grupos. Hasta el momento, se encuentra analizando la situación y mantiene contacto con todos los participantes. De todos modos, sí se lo ha visto más tiempo con un grupo en específico.

Pablo Montero y su círculo más cercano

Si bien es cierto que no tiene un bando definido, el cantante de música ranchera compartió varios momentos con los Granjeros Fernando Lozada, Mario “Mono” Osuna y Pascal Nadaud. El primer momento sucedió con la llegada del Tío Pepe, cuando Montero aprovechó para demostrar sus conocimientos respecto a los caballos.

Pablo Montero junto a Granjeros|La Granja VIP

Durante el atardecer, Pablo volvió a sumarse al grupo de los Granjeros mientras platicaban sobre cómo pueden mantener la granja mejor organizada. También volvieron a poner el sobre la mesa el tema de los caballos, ya que Julio Camejo se encontraba alistando a uno de ellos en las afueras del edificio principal.

Hasta ahora, Montero no tiene un grupo definido, pero mostró una mayor afinidad con algunos de los Granjeros masculinos de La Granja VIP.

Pablo Montero no será Capataz en su primer semana

El cantante mexicano no logró superar los juegos por el Capataz entre los primeros lugares y se quedó sin la posibilidad de pelear por el liderazgo durante su primera semana dentro de La Granja VIP. Los finalistas son Niurka, Pascal, Mono Osuna y Julio Camejo.

La Prueba del Capataz comenzará este lunes 21 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, y se conocerá al líder de la semana. Entre los beneficios que tendrá el ganador, el más importante es la inmunidad: no podrá ser nominado y se asegurará participar en la cuarta semana.