Quita el mal olor de tus trapos de manera efectiva; no necesitas cloro

Uno de los utensilios más usados en los distintos hogares es el trapo, y el problema con él es que está en constante contacto con la suciedad, el agua y la humedad. Ante eso, se indica que esta es una de las oportunidades más eficientes para quitar el mal olor de los trapos. Además, no se requiere cloro, que en ocasiones es un elemento que lastima mucho la piel de las personas que están de manera continua haciendo limpieza.

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¿Cuál es la mejor forma de quitarle el mal olor a tus trapos?

Para esta opción debes acudir a dos de los elementos más volátiles de los remedios caseros en limpieza del hogar: el vinagre y el bicarbonato de sodio. La combinación en sí (mientras se hierven los trapos) permite la erradicación del 99% de las bacterias. Por ello, se recomienda aplicarlo, dado que NO es un procedimiento complicado.

Esto funciona porque la acidez del vinagre elimina capas de moho, disuelve la grasa adherida y neutraliza olores, humedad o comida rancia. El bicarbonato, por su parte, es un desodorante natural que absorbe los malos olores y además potencia la limpieza del trapo en cuestión. Mientras que el tema de hervir la mezcla tiene la misión de desnaturalizar las proteínas de los gérmenes, ayudando a una desinfección profunda.

¿Cómo quitarle el mal olor a mis trapos con esta mezcla?

Materiales

Olla pequeña (que no uses para alimentos) o recipiente que soporte el calor

Medio litro de agua

Media taza de vinagre blanco de alcohol

Dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio

Preparación

Primero, enjuagarás el trapo de cocina con agua tibia con jabón blanco para retirar las migas o la grasa superficial.

Coloca el agua en la olla y agrega el vinagre blanco junto con el bicarbonato de sodio. Este último agrégalo de manera calma, pues genera una alta efervescencia.

Sumerge los trapos en la solución y retira el recipiente del fuego cuando la mezcla comience a hervir.

Con la misión de neutralizar bacterias y hongos de las fibras de las telas… deja la mezcla otros 10 o 15 minutos a fuego medio.

Obviamente ten cuidado para sacar los trapos cuando veas prudente, pues faltará un último proceso de lavado con detergente o jabón neutro.

Finalmente, exprime perfectamente y extiende al aire libre o de preferencia bajo los rayos directos del sol.