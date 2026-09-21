Cuáles son los 2 ingredientes de cocina con los que debes lavar tus cortinas para neutralizar los olores

Para ayudar a neutralizar los olores de las cortinas, se pueden utilizar vinagre blanco y sal gruesa como complementos de limpieza (siempre que el tejido sea compatible con el procedimiento). El primero, gracias a su contenido de ácido acético, puede contribuir a reducir algunos olores y residuos, mientras que el segundo elemento se utiliza en determinados trucos domésticos como apoyo para desprender suciedad superficial.

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Las cortinas pueden acumular humo, grasa de cocina, polvo, humedad y olores procedentes del ambiente. Antes de aplicar este truco de limpieza es necesario revisar la etiqueta del fabricante, identificar el material y comprobar que el método no pueda dañar el color o las fibras.

¿Cómo lavar las cortinas con vinagre y sal gruesa para reducir los malos olores?

El vinagre blanco puede ayudar a disminuir determinados olores. Su acidez puede contribuir a modificar o desprender algunos residuos. La sal gruesa, por su parte, puede formar parte de algunos métodos de limpieza mecánica o de absorción de humedad.



Revisar la etiqueta: comprobar si la cortina admite lavado con agua, qué temperatura recomienda el fabricante y si debe evitarse el uso de determinados productos.

comprobar si la cortina admite lavado con agua, qué temperatura recomienda el fabricante y si debe evitarse el uso de determinados productos. Retirar el polvo: sacudir la cortina en un espacio ventilado o utilizar una aspiradora con un accesorio adecuado para textiles.

sacudir la cortina en un espacio ventilado o utilizar una aspiradora con un accesorio adecuado para textiles. Preparar el lavado: si la tela lo permite, utilizar agua y detergente según las instrucciones del fabricante. El vinagre blanco puede incorporarse en una pequeña cantidad durante el enjuague, siempre que sea compatible con el tejido y la lavadora.

si la tela lo permite, utilizar agua y detergente según las instrucciones del fabricante. El vinagre blanco puede incorporarse en una pequeña cantidad durante el enjuague, siempre que sea compatible con el tejido y la lavadora. Usar la sal con prudencia: no es necesario añadir grandes cantidades de sal gruesa al lavar. Si se desea probarla, debe hacerse únicamente en una zona poco visible y después de comprobar que no deja marcas ni residuos. No debe frotarse con fuerza sobre telas delicadas.

no es necesario añadir grandes cantidades de sal gruesa al lavar. Si se desea probarla, debe hacerse únicamente en una zona poco visible y después de comprobar que no deja marcas ni residuos. No debe frotarse con fuerza sobre telas delicadas. Enjuagar y secar completamente: retirar todos los restos del producto y dejar la cortina completamente seca en un lugar ventilado para evitar que la humedad favorezca la aparición de malos olores.

¿Qué recomiendan los expertos para eliminar el olor de las cortinas sin dañar la tela?

La eliminación de los olores depende, en primer lugar, de identificar su origen. Los especialistas en mantenimiento textil suelen priorizar la limpieza compatible con el material, el secado completo y la ventilación.

La American Cleaning Institute (ACI) destaca la importancia de seguir las instrucciones de cuidado de las prendas y textiles, así como de utilizar los productos de limpieza de acuerdo con las indicaciones de sus etiquetas. Las cortinas pueden estar confeccionadas con algodón, poliéster, lino, terciopelo, tejidos sintéticos o materiales que requieren limpieza profesional.

Estas son algunas recomendaciones para mantenerlas libres de olores:

