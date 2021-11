Bella de la Vega intenta rehacer su vida con un nuevo amor.

EXCLUSIVA. Bella de la Vega y lo que ha pasado con su vida amorosa.

A casi un año del lamentable fallecimiento de Jose Ángel García, su esposa, Bella de la Vega, intenta rehacer su vida al darse una nueva oportunidad en el amor con Juan Antonio Edwards.

“Yo estoy todavía pasando un luto muy fuerte por la muerte de José Ángel; yo sigo enamorada, yo todavía lo amo, platico con él, cada hombre que conozco voy comparándolo. José Ángel era así, era todo caballeroso, tierno, entonces es difícil...”, confesó la exparticipante de Survivor México.

La actriz confesó que ha salido con personas, entre ellas con Juan Antonio Edwards, quien le pidió ser su novia y ella dijo que sí; sin embargo vive lejos de la Ciudad de México, en Morelos, para ser específicos.

“Amor de lejos no se me da, yo soy muy de muégano, me gusta estar siempre con la persona que me ama”, confesó la bailarina.

Te puede interesar: Pati Chapoy se sube a “Al Volante” con el Escorpión Dorado.

Juan Antonio Edwards ha estado siempre al pendiente de ella

Bella de la Vega platicó a Ventaneando que desde que murió su esposo José Ángel García, Juan Antonio Edwards ha estado siempre al pendiente de ella.

“Ha estado muy presente dentro de mi vida y espero que conforme nos vayamos conociendo pase algo bueno y somos gente que nos queremos mucho, hay mucho cariño”, cerró.

También podría interesarte: Abogados realizan sorprendentes declaraciones sobre la muerte de Octavio Ocaña.