Abogados realizan sorprendentes declaraciones sobre la muerte de Octavio Ocaña.

Estoy aquí porque es un orgullo seguir recordándolo. El dolor sigue estando muy fuerte, también sigue doliendo en los mismos lugares en los que él estuvo. Él aquí puso sus huellas cuando estaba muy chiquito

Bertha llegó al evento acompañada por su cuñada Nerea Godínez, quien habló de la esclava que le fue robada a Octavio al momento de su muerte.

Era algo personal, era algo nuestro, entonces sí me quedo con que no me dejan nada de él. Cosas que él llevaba puestas, porque las usaba por los dos, ahora ya no están. Son cosas que yo pude haber conservado

Bertha y Nerea venían custodiadas por varios elementos de seguridad que ella misma confirmó.

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Abogado de la familia de Octavio Ocaña rompe el silencio

El equipo legal que lleva el caso también habla sobre cómo van las investigaciones en torno al fallecimiento del querido actor mexicano.

“Lo único que les podemos adelantar es que estamos trabajando día y noche con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos. Que verdaderamente quien tiene la responsabilidad de este asunto, que pague”, expresó el abogado Rafael Martínez a la prensa mexicana.

Agradecemos que el presidente de la República haya comentado la situación en días pasados; sin embargo naturalmente entenderán que esto se lleva a cabo con un mecanismo jurídico y legal

El equipo legal del también conocido como Benito exige justicia ante el terrible incidente de Cuautitlán Izcalli.

Es un delito horrible que a todo México nos ha conmocionado. Por el momento, lo único que les puedo decir es que estamos trabajando con la Fiscalía

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