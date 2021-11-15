Hija de Carmen Salinas pide desgarrador deseo en el día de su cumpleaños.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, rompió el silencio sobre el estado de salud de su mamá en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

El médico me dijo que mi mamá está estable, sus órganos están funcionando bien, sigue dormidita mi mamá y estuve con ella. Le dije que todos la estamos extrañando, pidiendo por ella y haciendo cadenas de oración

María Eugenia asegura que su mamá ha tenido reacciones en su cuerpo que la llenaron de esperanza.

Mi mamá nunca se deja tocar los pies porque le dan cosquillas. En sus masajes me fui hasta sus pies y me hizo como una reacción de ‘no me hagas cosquillas’; eso puso muy alegre mi corazón

La vi dormida, muy bonita mi mamá, con su cutis y sus manos hermosas. Tiene buena oxigenación porque lo checo en las uñas

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Familia de Carmen Salinas jamás habló sobre posibles accidentes en la familia

María Eugenia asegura que el tema de la muerte es muy delicado en su familia, por ello nunca se ha hablado de la posible ausencia de un ser querido.

Nunca hemos hablado nada de eso, la verdad. No hemos hablado nada de eso, ahorita estamos enfocados en que salga adelante mi mamá

La hija de Carmen Salinas compartió que les regaló un refrigerio a todos los reporteros afuera del hospital.

Mi mamá me enseñó a ser como ella, me ha dado una buena educación y me enseñó respeto para todos

Por último, María Eugenia asegura que su mejor regalo de cumpleaños es la llegada de un milagro para la entrañable primera actriz coahuilense.

No sabes qué lindos fueron los reporteros conmigo y con mi mamita. Es lo que deseo de cumpleaños, la recuperación de mi mamá

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