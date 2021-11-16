Pati Chapoy se sube a “Al Volante” con el Escorpión Dorado.

Nuestra querida Pati Chapoy cumplió su promesa, ya que por fin grabó Al Volante junto con el Escorpión Dorado.

Fue a través de una fotografía en Instagram, donde nuestra querida titular de Ventaneando confirmó su participación en el popular canal de Youtube.

“¡Por fin me reuní con el Escorpión Dorado, ya verán cuanta cosa!”, escribió la periodista debajo de una foto posando junto al polémico enmascarado.

El Escorpión Dorado aún no anuncia fecha concreta para lanzar el episodio en su canal de Youtube; sin embargo es uno de los más esperados entre la audiencia mexicana.

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¿Cómo será la participación de Pati Chapoy en Al Volante?

Pati Chapoy ya había expresado su inquietud de participar en Al Volante junto a uno de los creadores de contenido más populares del momento.

La artista aseguró que el personaje creado por Alex Montiel le hablaría con respeto y sin groserías.

No se va a atrever porque le puse esa condición y le dije: ‘Aquí en tu coche, la que hace las preguntas soy yo’

La primera foto de esta explosiva unión fue difundida por la misma Pati Chapoy, quien se dejó ver con una chamarra morada y pantalón de vestir en sus redes sociales oficiales.

Recordemos que el polémico luchador ha entrevistado a múltiples figuras del espectáculo, entre las que destacan Danna Paola, Lupillo Rivera, Niurka, Susana Zabaleta, Sergio Mayer y más.

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