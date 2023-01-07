Bellakath no se llevó bien con sus compañeras de Enamorándonos.

Sabemos que Bellakath causó furor con su participación en el programa Enamorándonos porque siempre demostró ser una mujer de carácter fuerte y que nunca se dejaba de nadie, cada vez que tenía un portal se peleaba con sus compañeras pero sobre todo con Serrath, La Bebeshita y Jacky, le llegaban a hacer preguntas bastante incomodas, pero Kat siempre sabía cómo responder y dejarlos callados a todos.

En una ocasión tuvo un portal con Michael G y varios participantes la comenzaron a atacar, pero Jacky le pregunto a su flechado

si le gustaban las mujeres mal operadas”

a lo que Kat le respondió que era una corriente y mejor se aprendiera las tablas de multiplicar, que no era posible que no supiera cuanto era 8X8 a lo que Jacky le respondió

tu nombre lo dice todo nada más te hace falta maullar”

Incluso La Bebeshita llegó a hacer una comparación entre ellas dos, mencionando que tenían un gran parecido.

Pero esa no fue la primera vez que se enfrentaban porque cuando llegaban a tener portales las dos siempre terminaban discutiendo y en un momento Kath mencionó

yo tengo una profesión y tú lo único que tienes de profesional es lo corriente”

a tal grado que la conductora, les dijo que si se seguían faltando al respeto se tendrían que retirar del foro.

Por otro lado Serrath que se encontraba en el panel de expertos, le dio dinero a Kat para que le invitara unos tacos a su flechado en su siguiente cita, pero lo rechazo y pago con su propio dinero, respondiéndole

gracias por la caridad, pero yo no la necesitó"

además que eso no le iba a alcanzar para nada y mejor se comprara un amigo.

Kat también llegó a pelear con el flechado de su hermana, en una ocasión se molestó porque le faltó el respeto pues le arrebató el celular de la mano y le gritó, no le pareció el comportamiento que tuvo con Hannia, mencionando que desde que lo vio por primera vez sabía que no la respetaría.